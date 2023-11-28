План "Шатун" для Росії: на які слабкі точки Кремля має натиснути Захід перед виборами Путіна

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У листопаді посол Росії в США звинуватив Вашингтон у втручанні у вибори в Росії. Якби він мав рацію!

У той час, як американці побоюються хаосу передвиборчої кампанії наступного року, а Україна взагалі відтерміновує президентські вибори, Володимир Путін планує переобратися в березні 2024 року за допомогою процесу, що не буде ані вільним, ані справедливим. Звісно, конституція України забороняє проведення виборів у воєнний час, однак затримка також була мотивована страхом перед втручанням Росії.

Настав час дати Путіну спробувати його власні ліки. Немає жодних причин, через які ми повинні дозволити йому просто здобути ще одну перемогу в сумній пародії на демократію, якою він керує. Оскільки Захід все одно звинувачують у втручанні, ми могли б використати цю можливість для дестабілізації режиму.

Під час Холодної війни США підірвали Радянський Союз, проводячи операції впливу за допомогою м'якої сили, такої, як джазова музика, рок-н-рол і сучасне мистецтво. Зі зростанням націоналізму всередині Росії це вже не допоможе. Замість цього нам слід зіграти на націоналістичних настроях Росії. Нагадуючи росіянам, що саме Путін вкрав велич Росії і зробив країну ізгоєм у міжнародній політиці.

Навіть для автократів вибори чреваті небезпекою; вони вимагають згоди широких верств суспільства з процесом, який більшість у глибині душі вважає шахрайським. Таким чином, вони також надають можливість прорвати фасад і спровокувати заворушення. У Росії є групи населення, які незадоволені перебігом війни, — матері солдатів, представники етнічних груп, які непропорційно піддаються впливу послідовних хвиль мобілізації, або ті, хто побоюється повернення помилуваних злочинців із фронту, — чиє невдоволення може бути посилено.

Незадоволені є і в Росії Фото: РИА Новости

Етнічне розмаїття Росії відкриває ще одну можливість. Будь-які сепаратистські рухи всередині країни навіюють спогади про розвал 1990-х років. Уявлення про те, що Захід або прагне до зміни режиму, або хоче "завдати стратегічної поразки Росії" і "розчленувати" Росію за "югославським сценарієм", посідає центральне місце в путінському розумінні світової політики. Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Захід підтримує "сепаратистські терористичні структури, які закликають до підриву російського державного порядку і порушення його територіальної цілісності". Настав час Вашингтону допомогти етнічним меншинам у Татарстані або Дагестані дати знати Москві, що вони насправді думають про своє місце в цій сучасній Російській імперії.

Невідомо, чи повстануть росіяни масово проти Путіна і коли. У 2010 році "арабська весна" не була викликана будь-яким піднесеним політичним порядком денним. Проте для Заходу цілком розумно виявляти і поглиблювати внутрішні проблеми всередині Росії, щоб тримати режим у напрузі, змушуючи його витрачати час, енергію і ресурси на самооборону, а не дозволяючи безперешкодно блукати по нашій власній політичній системі.

Навіть якщо росіяни збережуть базовий ступінь лояльності щодо свого правителя, як вони це робили в минулому, їхнього настрою проти еліт може бути достатньо, щоб спровокувати заворушення, які змусять Путіна взятися за справу і, можливо, навіть згенерують ширший каскад дій, спрямованих проти режиму.

Війна в Україні не завершиться стабільним миром доти, доки Росія не відмовиться від своїх максималістських військових цілей — що малоймовірно за нинішнього режиму. Хоча ні в українців, ні в Заходу немає коштів для зміни режиму в Москві військовим шляхом, у них є достатній набір інструментів для підриву основ її легітимності, особливо коли відкриваються вікна можливостей, на кшталт автократичних фіктивних виборів.

Зрештою, автократії подібні до мармуру: він твердий, але крихкий і пористий. Немає жодних причин, через які Україна і Захід не могли б використати це в наших інтересах.

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