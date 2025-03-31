Усе йде не за планом Путіна: чому РФ не виходить із війни, а подовжує її ще на пів року

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Двоє загиблих. 35 поранених, зокрема — 5 дітей. Тільки в Харкові. Результат вчорашньої демонстрації "прагнення до миру" з боку РФ. Госпіталь, житлова забудова, цивільні об'єкти.

Ще був удар по Чугуєву.

Позавчора така ж демонстрація була щодо Дніпра.

Там, де Кремль не дотягується ракетами і дронами, задіюють атаки мимовільних смертників.

Єдині логічні наслідки в нормальній ситуації — на міжнародному рівні визнати РФ державою, яка не тільки підтримує, а й здійснює терористичні акти. З посиленням санкцій.

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Трамп погрожує Путіну: чи є тут шанс для України

Бо завдання атак на Харків, Дніпро, Суми та інші міста — сіяти страх заради досягнення політичних цілей, не військових. А це і є тероризм у чистому вигляді. Потурання тероризму, тим більше державному — це глобальна транскордонна загроза. Якщо так можна проти України — так можна скрізь, просто не всі ще зіткнулися.

Зіткнуться.

Масові воєнні злочини в зоні бойових дій і тероризм у тилу. Ось формула, яку РФ у реальності возить на переговори.

Незважаючи на запевнення Путіна, що все йде повільніше, "ніж комусь хотілося б", але загалом за планом, все йде якраз не за планом.

Путіну створили умови, щоб він гарно вискочив із війни й урочисто відсвяткував на Красній площі. А він не в змозі ними скористатися, і, схоже, заходить на ще один піврічний воєнний цикл, щоб вбити десятки тисяч росіян, погіршити внутрішню ситуацію в РФ і загострити всі проблеми.

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