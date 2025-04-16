США не пойдут на сделку с Россией, пока продолжается агрессия против Украины, — Госдеп

США не планируют заключать никаких договоренностей с Российской Федерацией и не будут рассматривать отмену санкций пока не будет достигнуто прекращение боевых действий в Украине. Об этом 15 апреля заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

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Его текст появился на сайте Белого дома.

"Никаких компромиссов, никаких переговоров, пока продолжается эта ужасная война", — подчеркнула она, комментируя позицию Вашингтона относительно любых возможных договоренностей с Кремлем.

Особенно Брюс акцентировала на недавнем ракетном ударе по Сумам, который произошел в Вербное воскресенье, 13 апреля. По ее словам, подобные действия лишь усиливают сомнения в том, что Россию интересует перемирие.

"Должно возникнуть больше вопросов относительно того, кто на самом деле хочет мира и прекращения огня", — сказала Брюс.

В то же время пресс-секретарь Госдепа отметила, что США и в дальнейшем продолжают работать над дипломатическими инициативами, направленными на прекращение огня, однако ситуация остается критически сложной. Она описала войну в Украине как "мясорубку", которая не демонстрирует никаких изменений.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что в Белом доме продолжаются дискуссии о том, стоит ли усилить санкции против РФ, чтобы посадить ее за стол переговоров. Государственный секретарь Марко Рубио и советник президента США Кит Келлог во время встречи с Дональдом Трампом призвали к осторожности в отношениях с Кремлем и к более жесткой позиции, в частности в контексте требований России к Украине об уступках территориями.

Однако, по информации источников WSJ, Трамп поддерживает своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, который после двух визитов в Москву заявил, что Путин готов к мирному соглашению.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио предупредил Москву о возможности введения жестких санкций, если она и в дальнейшем будет игнорировать мирные инициативы. Чиновник подчеркнул, что терпение Вашингтона не безгранично.

Также, вероятность того, что президент США Трамп сможет остановить войну в Украине, стремительно снижается. Политик стремился достичь перемирия в течение первых 100 дней после возвращения в Белый дом, однако не достиг результатов.