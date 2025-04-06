Це незрозуміло: люди в шоці від того, що вони побачили на Google Maps біля єгипетських пірамід

Нова знахідка на Google Maps знову розбурхала уяву інтернет-користувачів. Неподалік знаменитих єгипетських пірамід Гізи, приблизно за п'ять миль на південь від піраміди Хуфу, користувач помітив щось дивне — загадковий комплекс.

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Про це повідомляє Unilad.

Скріншот із Google Maps одразу ж викликав бурхливу реакцію.

Люди в шоці від того, що вони побачили на Google Maps біля єгипетських пірамід

"Що це таке?" — зі здивуванням написав автор поста.

Він зізнався, що не знайшов цього об'єкта на жодній офіційній карті і запитав, чи знає хто-небудь, що це може бути.

Відповіді не змусили на себе чекати. Одні користувачі припустили, що це може бути занедбаний арт-об'єкт: "Якби це була Невада, я б сказав, що це мистецький проєкт багатого хлопця", — пожартував один із коментаторів.

Інші побачили в дивній формі натяк на військове призначення. Прозвучали версії про бункер для боєприпасів, зенітно-ракетну установку і навіть місце розміщення радара.

Один із користувачів навів посилання на сайт Virtual Globetrotting, де скріншот тієї самої місцевості було опубліковано ще 2005 року. Там висували версію, що це може бути радянська ракетна батарея SA-2 — комплекс, який використовували в епоху Холодної війни. За словами іншого учасника обговорення, подібні споруди часто будували з курганами, щоб підвищити ефективність радарів: навіть підйом на 20-30 футів над рівнем пустелі може помітно збільшити дальність сигналу.

Поки що жодного офіційного пояснення знайденій структурі немає, але дискусії тривають — і не тільки з приводу єгипетської пустелі.

Такі знахідки підігрівають інтерес до того, що ховається на поверхні нашої планети — і змушують знову і знову ставити собі запитання: скільки ще таємниць зберігає Земля, і чи достатньо ми знаємо про те, що у нас під ногами?

Нагадаємо, вчені кажуть, що знайшли міфічну бібліотеку втрачених знань під пірамідами Гізи. Група вчених спровокувала скандал, коли заявила, що під пірамідами Гізи нібито виявлено стародавню Мекку.

Також ми розповідали про середньовічну бутероль, яку знайшли в Польщі. Як зазначають дослідники, артефакт зберігся до наших днів неушкодженим, що робить знахідку винятково рідкісною.