Это необъяснимо: люди в шоке от того, что они увидели на Google Maps около египетских пирамид

Новая находка на Google Maps вновь взбудоражила воображение интернет-пользователей. Недалеко от знаменитых египетских пирамид Гизы, примерно в пяти милях к югу от пирамиды Хуфу, пользователь заметил нечто странное — загадочный комплекс.

Related video

Об этом сообщает Unilad.

Скриншот из Google Maps сразу же вызвал бурную реакцию.

Люди в шоке от того, что они увидели на Google Maps около египетских пирамид

"Что это такое?" — с удивлением написал автор поста.

Он признался, что не нашел этого объекта ни на одной официальной карте и спросил, знает ли кто-нибудь, что это может быть.

Ответы не заставили себя ждать. Одни пользователи предположили, что это может быть заброшенный арт-объект: "Если бы это была Невада, я бы сказал, что это художественный проект богатого парня", — пошутил один из комментаторов.

Другие увидели в странной форме намек на военное предназначение. Прозвучали версии о бункере для боеприпасов, зенитно-ракетной установке и даже месте размещения радара.

Один из пользователей привел ссылку на сайт Virtual Globetrotting, где скриншот той же местности был опубликован еще в 2005 году. Там выдвигалась версия, что это может быть советская ракетная батарея SA-2 — комплекс, использовавшийся в эпоху Холодной войны. По словам другого участника обсуждения, подобные сооружения часто строились с курганами, чтобы повысить эффективность радаров: даже подъем на 20–30 футов над уровнем пустыни может заметно увеличить дальность сигнала.

Пока никакого официального объяснения найденной структуре нет, но дискуссии продолжаются — и не только по поводу египетской пустыни.

Такие находки подогревают интерес к тому, что скрывается на поверхности нашей планеты — и заставляют снова и снова задаваться вопросом: сколько еще тайн хранит Земля, и достаточно ли мы знаем о том, что у нас под ногами?

Напомним, ученые говорят, что нашли мифическую библиотеку утраченных знаний под пирамидами Гизы. Группа ученых спровоцировала скандал, когда заявила, что под пирамидами Гизы якобы обнаружена древняя Мекка.

Также мы рассказывали о средневековой бутероль, которую нашли в Польше. Как отмечают исследователи, артефакт сохранился до наших дней неповрежденным, что делает находку исключительно редкой.