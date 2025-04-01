На Google Maps заметили "Звездные врата" посреди пустыни: они находятся рядом с пирамидами (фото)

Неизвестный комплекс сооружений, который располагается в 40 км к югу от пирамид Гизы, породил теории заговора о "Звездных вратах" в пустыне.

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Об этом пишет DailyMail.

Все началось с того, что пользователи Google Maps рассмотрели на картах подковообразную конструкцию с еще одной конструкцией внутри нее. Этот комплекс окружен объектами странной формы наверху и по бокам.

"Звездные врата" в Египте

Это место можно найти по координатам 29°54'23"N 31°08'02"E. Но больше всего воображение людей подогрело то, что это место никак не идентифицировано на картах Google Maps. В Сети сразу же прозвали безымянный комплекс в пустые "Звездными вратами", по аналогии с фильмом, где подобные конструкции позволяли людям переноситься в самые отдаленные точки космоса.

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Изображения с Google Maps быстро разлетелись по всему миру, а также и другие теории о том, что это "космический корабль" или же доисторическая ловушка, использовавшаяся нашими предками для охоты. Многие предположили, что странный комплекс является "современным военным объектом", к примеру, военным бункером или местом противоракетной обороны "земля-воздух".

"Очень похоже на внешний вид бункеров для истребителей или ракетных пусковых установок", — написал один из пользователей Reddit.

Странный комплекс посреди пустыни Фото: Google Maps

Пирамиды Гизы были построены древними египтянами около 4500 лет назад. Они стоят на плато и включают в себя три пирамиды для трех фараонов – Хуфу, Хафра и Менкаура. Самая северная и самая старая из группы была построена для Хуфу. Также известная как Великая пирамида, эта структура является крупнейшей, ее высота составляет 146 метров, а ширина у основания — 228 метров.

Google Maps показывает, что таинственный комплекс находится всего в 24 минутах езды от Великой пирамиды.

Как известно, территория Египта усеяна подобными объектами, которые строились в период между 1950-ми и 1970-ми годами. Такие объекты ПВО разрабатывались для защиты стратегических объектов, таких как военные базы, аэродромы и другая важная инфраструктура.

На этих комплексах размещались советские ракеты класса "земля-воздух", которые предназначались для поражения вражеских бомбардировщиков и разведывательных самолетов.

Напомним, ученые рассказали, где расположены скрытые пирамиды, о которых мало кто знает. Археологи обнаружили тысячи пирамид, многие из которых похоронены под растительностью и землей.