На Google Maps помітили "Зоряну браму" посеред пустелі: вона розташована поруч із пірамідами (фото)

Невідомий комплекс споруд, який розташовується за 40 км на південь від пірамід Гізи, породив теорії змови про "Зоряну браму" в пустелі.

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Про це пише DailyMail.

Усе почалося з того, що користувачі Google Maps розглянули на картах підковоподібну конструкцію зі ще однією конструкцією всередині неї. Цей комплекс оточений об'єктами дивної форми нагорі та з боків.

"Зоряна брама" в Єгипті

Це місце можна знайти за координатами 29°54'23 "N 31°08'02 "E. Але найбільше уяву людей підігріло те, що це місце ніяк не ідентифіковане на картах Google Maps. У Мережі одразу ж прозвали безіменний комплекс у порожнечі "Зоряною брамою", за аналогією з фільмом, де такі конструкції давали змогу людям переноситися в найвіддаленіші точки космосу.

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Зображення з Google Maps швидко розлетілися по всьому світу, а також і інші теорії про те, що це "космічний корабель" або ж доісторична пастка, яку використовували наші предки для полювання. Багато хто припустив, що дивний комплекс є "сучасним військовим об'єктом", наприклад, військовим бункером або місцем протиракетної оборони "земля-повітря".

"Дуже схоже на зовнішній вигляд бункерів для винищувачів або ракетних пускових установок", — написав один із користувачів Reddit.

Дивний комплекс посеред пустелі Фото: Google Maps

Піраміди Гізи були побудовані стародавніми єгиптянами близько 4500 років тому. Вони стоять на плато і містять три піраміди для трьох фараонів — Хуфу, Хафра і Менкаура. Найпівнічніша і найстаріша з групи була побудована для Хуфу. Також відома як Велика піраміда, ця структура є найбільшою, її висота становить 146 метрів, а ширина біля основи — 228 метрів.

Google Maps показує, що таємничий комплекс розташований лише за 24 хвилини їзди від Великої піраміди.

Як відомо, територія Єгипту всіяна подібними об'єктами, які будувалися в період між 1950-ми і 1970-ми роками. Такі об'єкти ППО розроблялися для захисту стратегічних об'єктів, таких як військові бази, аеродроми та інша важлива інфраструктура.

На цих комплексах розміщувалися радянські ракети класу "земля-повітря", які призначалися для ураження ворожих бомбардувальників і розвідувальних літаків.

Нагадаємо, вчені розповіли, де розташовані приховані піраміди, про які мало хто знає. Археологи виявили тисячі пірамід, багато з яких поховані під рослинністю і землею.