Зверь с востока. Советский легендарный МиГ-25 на службе Болгарии

Болгария была единственным государством из членов Варшавского договора, кто эксплуатировал самолеты МиГ-25.

Немногие знают, что когда-то у Болгарии был довольно большой парк разведывательных самолетов, включавший даже несколько МиГ-25РБТ Foxbat. Болгария была единственной страной Варшавского договора, эксплуатирующей мощный "Foxbat", высокоспециализированный характер и непомерно высокие эксплуатационные расходы которого вынудили остальных членов Варшавского договора от приобретения этого самолета. Сама Болгария приобрела только четыре МиГ-25, что мало способствовало сокращению расходов на техническое обслуживание каждой единицы, пока те находились в эксплуатации.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный болгарским МиГ-25.

Советский легендарный МиГ-25 на службе Болгарии

По указанным выше причинам, а также из-за резко изменившейся после холодной войны обстановки в сфере безопасности, МиГ-25 были сняты с вооружения уже через десять лет после вступления в строй и в 1991 году обменяны на пять истребителей МиГ-23МЛД. Хотя это ознаменовало конец эксплуатации Foxbat в Болгарии, Украина продолжала использовать свои перехватчики МиГ-25ПД (С) и МиГ-25РБТ до 1996 года, а Россия отказалась от последних МиГ-25РБ (Т) только в ноябре 2013 года – примерно через 50 лет после того, как этот тип самолета впервые поступил на вооружение.

Двумя десятилетиями ранее, в ноябре 1982 года, три МиГ-25РБТ (серийные номера: 731, 736 и 754) и один двухместный учебно-тренировочный МиГ-25РУ (серийный номер: 51) прибыли на авиабазу Добрич в северо-восточной Болгарии. Впоследствии самолеты поступили на вооружение 26-го разведывательного авиаполка для ведения фото- и радиоэлектронной разведки (ELINT).

12 апреля 1984 года случилась трагедия: из-за плохой погоды на МиГ-25РБТ закончилось топливо, и пилот был вынужден катапультироваться. В мае 1991 года три оставшихся самолета в последний раз пересекли воздушное пространство Болгарии, улетая в неопределенное будущее в разрушающемся СССР. После распада Советского Союза самолеты были переданы российским ВВС и вылетали из Липецка, а затем из Шаталово, успев даже поучаствовать в чеченских войнах.

[ + – ] В ноябре 1982 года, три МиГ-25РБТ (серийные номера: 731, 736 и 754) и один двухместный учебно-тренировочный МиГ-25РУ (серийный номер: 51) прибыли на авиабазу Добрич в северо-восточной Болгарии

В 1950-х годах 26-й разведывательный авиаполк ВВС Болгарии был оснащен сборной солянкой воздушных судов, которые не очень хорошо подходили для разведывательной роли. В основном это были бомбардировщики, оставшиеся в своей первоначальной конфигурации. Но в последующие десятилетия подразделение выросло, а уровень его оснащения не имел равных среди формирований воздушной разведки в Варшавском договоре.

В течение 1950-х годов Болгария получила 14 самолетов Ил-28Р (и один учебный Ил-28У), к которым в начале 1960-х годов добавились 12 МиГ-15бисР. Хотя их служба в Болгарии не была исключительно долгой, стоит отметить, что такие практически неубиваемые воздушные суда и нашли применение даже в наши дни, а Северная Корея до сих пор поддерживает их в рабочем состоянии.

Ил-28Р и МиГ-15бисР позже были дополнены и заменены боеспособными разведывательными самолетами МиГ-21Р, а также модифицированными МиГ-21МФ. В 1980-х годах наступило "золотое десятилетие", когда на вооружение формирования поступили самолеты МиГ-25РБТ, а также Су-22М-4. Поскольку последние оставшиеся самолеты МиГ-21Р и МиГ-21МФ-Р были сняты с вооружения, авиабаза Добрич закрылась в 2002 году, а два года спустя закончилась эксплуатация Су-22М-4. С тех пор болгарские ВВС не располагают ни одним специализированным разведывательным самолетом.

[ + – ] Болгарский МиГ-25 между двумя МиГ-21, которые кажутся мелкими на его фоне

Если оснастить МиГ-25РБТ пакетом пусковых направляющих (MER), он превратится в скоростной бомбардировщик, вооруженный восемью 500-килограммовыми ФАБ-500Т. Однако нет никаких свидетельств, что Болгария получала такие системы для своих МиГ-25 или вообще была заинтересована в использовании своих самолетов в качестве бомбардировщиков. Скорее всего, это было связано с катастрофической неточностью МиГ-25 в качестве бомбардировщиков: изначально они предназначались только для доставки ядерного оружия, так что точность не имела слишком большого значения.

Времена, когда Болгария эксплуатировала специальные разведывательные самолеты, давно прошли. Теперь военно-воздушные силы пытаются поддерживать в рабочем состоянии и в конечном итоге полностью заменить другие советские самолеты, такие как МиГ-29 и Су-25, на более современные западные модели.

[ + – ] Времена, когда Болгария эксплуатировала специальные разведывательные самолеты, давно прошли

Важно