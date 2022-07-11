Звір зі сходу. Радянський легендарний МіГ-25 на службі Болгарії

Болгарія була єдиною державою із членів Варшавського договору, яка експлуатувала літаки МіГ-25.

Мало хто знає, що колись у Болгарії був досить великий парк розвідувальних літаків, що включав навіть кілька МіГ-25РБТ Foxbat. Болгарія була єдиною країною Варшавського договору, що експлуатує потужний "Foxbat", високоспеціалізований характер і надмірно високі експлуатаційні витрати якого змусили відмовитися решту членів Варшавського договору від придбання цього літака. Сама Болгарія придбала лише чотири МіГ-25, що мало сприяло скороченню витрат на технічне обслуговування кожної одиниці, поки ті перебували в експлуатації.

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Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений болгарським МіГ-25.

Радянський легендарний МіГ-25 на службі Болгарії

За вказаними вище причинами, а також через ситуацію, що різко змінилася після холодної війни у сфері безпеки, МіГ-25 були зняті з озброєння вже через десять років після вступу у стрій і в 1991 році обміняні на п'ять винищувачів МіГ-23МЛД. Хоча це ознаменувало кінець експлуатації Foxbat у Болгарії, Україна продовжувала використовувати свої перехоплювачі МіГ-25ПД (С) та МіГ-25РБТ до 1996 року, а Росія відмовилася від останніх МіГ-25РБ (Т) лише в листопаді 2013 року — приблизно через 50 років після того, як цей тип літака вперше надійшов на озброєння.

Двома десятиліттями раніше, в листопаді 1982 року, три МіГ-25РБТ (серійні номери: 731, 736 та 754) та один двомісний навчально-тренувальний МіГ-25РУ (серійний номер: 51) прибули на авіабазу Добрич у північно-східній Болгарії. Згодом літаки надійшли на озброєння 26-го розвідувального авіаполку для ведення фото- та радіоелектронної розвідки (ELINT).

12 квітня 1984 року сталася трагедія: через погану погоду на МіГ-25РБТ закінчилося паливо, і пілот був змушений катапультуватися. У травні 1991 року три залишені літаки востаннє перетнули повітряний простір Болгарії, відлітаючи в невизначене майбутнє в СРСР, який руйнувався. Після розпаду Радянського Союзу літаки передали російським ВПС і вилітали з Липецька, а потім із Шаталового, встигнувши навіть взяти участь у чеченських війнах.

[ + – ] У листопаді 1982 року, три МіГ-25РБТ (серійні номери: 731, 736 та 754) та один двомісний навчально-тренувальний МіГ-25РУ (серійний номер: 51) прибули на авіабазу Добрич у північно-східній Болгарії

У 1950-х роках 26-й розвідувальний авіаполк ВПС Болгарії був оснащений збірною солянкою повітряних суден, які дуже добре підходили для розвідувальної ролі. Здебільшого це були бомбардувальники, що залишилися у своїй початковій конфігурації. Але в наступні десятиліття підрозділ виріс, а рівень його оснащення не мав рівних серед формувань повітряної розвідки у Варшавському договорі.

Протягом 1950-х років Болгарія отримала 14 літаків Іл-28Р (і один навчальний Іл-28У), до яких на початку 1960-х додалися 12 МіГ-15бісР. Хоча їхня служба в Болгарії не була досить довгою, варто зазначити, що такі повітряні судна, які практично вбиваються, і знайшли застосування навіть у наші дні, а Північна Корея досі підтримує їх у робочому стані.

Іл-28Р та МіГ-15бісР пізніше доповнили та замінили боєздатні розвідувальні літаки МіГ-21Р, а також модифіковані МіГ-21МФ. У 1980-х роках настало "золоте десятиліття", коли на озброєння формування надійшли літаки МіГ-25РБТ, а також Су-22М-4. Оскільки останні літаки МіГ-21Р і МіГ-21МФ-Р були зняті з озброєння, авіабаза Добрич закрилася в 2002 році, а через два роки закінчилася експлуатація Су-22М-4. Відтоді болгарські ВПС не мають у своєму розпорядженні жодного спеціалізованого розвідувального літака.

[ + – ] Болгарський МіГ-25 між двома МіГ-21, які здаються дрібними на його тлі

Якщо оснастити МіГ-25РБТ пакетом пускових напрямних (MER), він перетвориться на швидкісний бомбардувальник, озброєний вісьмома 500-кілограмовими ФАБ-500Т. Однак немає жодних свідчень, що Болгарія отримувала такі системи для своїх МіГ-25 або взагалі була зацікавлена у використанні своїх літаків як бомбардувальників. Найімовірніше, це було пов'язано з катастрофічною неточністю МіГ-25 як бомбардувальників: спочатку вони призначалися тільки для доставки ядерної зброї, тому точність не мала надто великого значення.

Часи, коли Болгарія експлуатувала спеціальні розвідувальні літаки, давно минули. Тепер військово-повітряні сили намагаються підтримувати в робочому стані і зрештою повністю замінити інші радянські літаки, такі як МіГ-29 та Су-25 на сучасніші західні моделі.

[ + – ] Часи, коли Болгарія експлуатувала спеціальні розвідувальні літаки, давно минули

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