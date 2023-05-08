Впервые в истории: дрон SARISA SRS-1X начал запускать ракеты Hydra 70 (видео)

В компании SAS Technology уверяют, что первыми смогли запустить ракету калибра 70 мм с помощью настолько легкого и малогабаритного дрона. Они надеются, что SARISA сможет заменить дорогие ударные вертолеты.

Related video

25 апреля боевой беспилотник SARISA SRS-1X UCAV от греческой компании Spirit Aeronautical Systems (SAS Technology) успешно прошел испытания по стрельбе ракетами. Об этом пишет Greek Reporter, ссылаясь на заявление производителя.

Во время испытаний SARISA SRS-1X запустил ракету Hydra 70 производства Thales Belgium. В демонстрационном ролике можно заметить, как БПЛА-квадрокоптер поднялся над побережьем с пусковой установкой, напоминающей тубус, и выстрелил в сторону моря. Во время запуска SARISA сильно наклонился вперед из-за отдачи, но быстро выпрямился.

В SAS Technology подчеркивают, что ракету калибра 2,75 дюйма/70 мм впервые запустили с настолько маленького и легкого беспилотника. Беспилотник показал, что может обеспечить военным поддержку с воздуха и заменить дорогие ударные вертолеты при помощи ракет с лазерным наведением.

Огневые испытания проводились на полигоне, принадлежащем Главному управлению оборонных инвестиций и вооружений (GDDIA) Министерства обороны Греции и под его эгидой, при поддержке и активном участии Hellenic Defense Systems. Теперь SAS Technology готовится к следующим этапам программы, которые будут включать дополнительные огневые испытания, в основном с ракетой Thales Laser Guided Rocket FZ275. Компания намерена улучшить систему наведения и разработать тактику для ее применения.

Предполагается, что в будущем дроны SARISA, вооруженные ракетами, смогут защищать острова Греции от вторжения противников с моря, участвовать в операциях спецназа, прикрывать военных на воде. Беспилотники попадут в полное распоряжение командиров подразделений, которым не придется каждый раз запрашивать поддержку истребителей или ударных вертолетов.

Ранее писали о боевом дроне JACKAL, который тоже может запускать ракеты Martlet производства Thales. Он успешно отстрелялся во время испытаний под руководством Военно-воздушных сил Великобритании.

Писали также, почему ракеты Hydra 70 используются уже 70 лет. Их разработали еще в 1940 годах, но многие развитые страны, включая США, продолжают держать их на вооружении из-за ряда преимуществ.