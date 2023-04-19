Навсегда изменит авиацию: боевой дрон JACKAL научился запускать ракеты (видео)

По словам разработчиков, БПЛА JACKAL не уступает истребителям по боевым возможностям, но стоит намного дешевле.

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Многофункциональный беспилотник JACKAL впервые запустил ракету во время испытаний под руководством Военно-воздушных сил Великобритании. Об этом на своем сайте сообщила компания Thales.

БПЛА JACKAL разработала британская компания Flyby Technology совместно с турецкими партнерами FlyBVLOS Technology и Maxwell Innovations. Беспилотник предназначен для выполнения разнообразных боевых задач над землей, морем и воздухом, в том числе уничтожения вражеских танков и вертолетов. Устройство получило необычную конструкцию с возможностью вертикального взлета и посадки (VTOL), что позволяет применять его вдали от аэродромов и дорог.

Во время испытаний инженеры впервые заставили два беспилотника JACKAL, изготовленных за 6 недель, запустить по легкой многоцелевой ракете Martlet производства Thales. Как рассказала Flyby Technology, запуск сложной ракеты — непростая задача даже в идеальных условиях и требует месяцы подготовки, тогда как JACKAL является непроверенным экспериментальным самолетом, что только усложнило работу. Однако беспилотник справился с современным оружием в полете.

Специалисты считают, что этот дрон может навсегда изменить авиацию. Многие страны не могут позволить себе ударные вертолеты или быстрые реактивные самолеты, обеспечивающие преимущество на поле боя, однако беспилотники стоят намного дешевле и не уступают им по боевым возможностям. Вертикальный взлет — еще одно преимущество JACKAL, ведь его можно запускать даже из скрытых мест, таких как леса и городские застройки. Кроме того, военные могут устанавливать на платформу разное оборудование, гарантируя, что самолеты не устареют через несколько лет после ввода в эксплуатацию.

"Война — это победа, и JACKAL создан военными для этой цели. Дни пилота-истребителя в кабине сочтены, и я понимаю, что меня, возможно, не полюбят за то, что я уничтожил себе подобных. Но будущее военных действий меняется, и JACKAL является частью этого будущего как настоящий многоцелевой штурмовик. Мы хотим сделать JACKAL флагманским продуктом, создающим безопасные рабочие места в Великобритании и способствуя новому будущему британской аэрокосмической и оборонной промышленности", — заявил генеральный директор Flyby Technology Джон Паркер.

Ранее армия Великобритании впервые испытала три тяжелых боевых беспилотника: ROBUST от Elbit, Type X от Milrem и Wiesel от Rheinmetall. Машины весом более трех тонн подвергли суровым испытаниям, чтобы проверить их возможности.