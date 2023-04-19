Назавжди змінить авіацію: бойовий дрон JACKAL навчився запускати ракети (відео)

За словами розробників, БПЛА JACKAL не поступається винищувачам за бойовими можливостями, але коштує набагато дешевше.

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Багатофункціональний безпілотник JACKAL вперше запустив ракету під час випробувань під керівництвом Військово-повітряних сил Великої Британії. Про це повідомила компанія Thales.

БПЛА JACKAL розробила британська компанія Flyby Technology спільно з турецькими партнерами FlyBVLOS Technology та Maxwell Innovations. Безпілотник призначений для виконання різноманітних бойових завдань над землею, морем та повітрям, у тому числі знищення ворожих танків та гелікоптерів. Пристрій отримав незвичайну конструкцію з можливістю вертикального зльоту та посадки (VTOL), що дозволяє застосовувати його далеко від аеродромів та доріг.

Під час випробувань інженери вперше змусили два безпілотники JACKAL, виготовлені за 6 тижнів, запустити легкою багатоцільовою ракетою Martlet виробництва Thales. Як розповіла Flyby Technology, запуск складної ракети — непросте завдання навіть в ідеальних умовах і потребує місяців підготовки, тоді як JACKAL є неперевіреним експериментальним літаком, що лише ускладнило роботу. Однак безпілотник впорався із сучасною зброєю у польоті.

Фахівці вважають, що цей дрон може назавжди змінити авіацію. Багато країн не можуть дозволити собі ударні вертольоти або швидкі реактивні літаки, які забезпечують перевагу на полі бою, проте безпілотники коштують набагато дешевше і не поступаються їм бойовими можливостями. Вертикальний зліт — ще одна перевага JACKAL, адже його можна запускати навіть із прихованих місць, таких як ліси та міські забудови. Крім того, військові можуть встановлювати на платформу різне обладнання, гарантуючи, що літаки не застаріють за кілька років після введення в експлуатацію.

"Війна — це перемога, і JACKAL створений військовими для цієї мети. У пілота-винищувача в кабіні залишилися лічені дні, і я розумію, що мене, можливо, не полюблять за те, що я знищив собі подібних. Але майбутнє військових дій змінюється, і JACKAL є частиною цього майбутнього як справжній багатоцільовий штурмовик. Ми хочемо зробити JACKAL флагманським продуктом, що створює безпечні робочі місця у Великій Британії та сприяючи новому майбутньому британської аерокосмічної та оборонної промисловості", — заявив генеральний директор Flyby Technology Джон Паркер.

Раніше армія Великобританії вперше випробувала три важкі бойові безпілотники : ROBUST від Elbit, Type X від Milrem і Wiesel від Rheinmetall. Машини вагою понад три тонни піддали суворим випробуванням, щоб перевірити їхні можливості.