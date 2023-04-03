Військові вперше випробували три важкі безпілотники: що можуть ROBUST, Type X і Wiesel

Безпілотні машини вагою понад 5 тонн можуть змінити правила війни протягом найближчих 10 років, вважає британський підполковник Джеймс де Сент-Джон-Прайс.

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У Великій Британії вперше провели випробування трьох важких безпілотних бойових машин у Дорсеті. Подробиці проєкту стали відомі виданню Breaking Defence.

Команда Future Capability Group (FCG) із британського підрозділу із закупівель оборонного спорядження та підтримки Міністерства оборони протягом двох тижнів провела "суворі випробування" трьох безпілотників вагою понад 5 тонн, оцінивши їх швидкість, можливості пересування по складному рельєфу та роботу зв'язку. Вони тестували три бойові машини: ROBUST від Elbit, Type X від Milrem та Wiesel від Rheinmetall.

"Випробування — це крок до того, що потенційно може бути досягнуто на полі бою за допомогою безекіпажних машин у наступні 10, 20 або 30 років", — прокоментував командувач Підрозділом випробувань та розробок бронетехніки армії Великобританії підполковник Джеймс де Сент-Джон-Прайс.

ROBUST — безпілотник, створений компанією Elbit Systems у співпраці з Управлінням оборонних досліджень та розробок Міністерства оборони Ізраїлю та вперше представлений на виставці Eurosatory Defense and Security у червні 2022 року. Машина призначена для автономного відстеження та ураження цілей, в її основі лежить роботизована платформа BLR-2.

ROBUST озброєний 30-мм ізраїльською гарматою, оснащений системою управління вогнем та управління польотами, системою ситуаційної обізнаності. Пошкодити безпілотник буде досить складно через систему активного захисту Elbit Iron Fist. ROBUST має на борту літальний дрон, який може запускати для розвідки.

Milrem представила роботизований танк Type-X на виставці IDEX-2023 у лютому. Компанія позиціонує машину як наземний засіб для підтримки основних танків на полі бою. Безпілотник оснащується широким спектром озброєння, наприклад, бойовим модулем Cockerill II, гарматами калібру від 25 до 50 мм, також може запускати рої дронів-камікадзе Hunter 2S від Haicon.

Rheinmetall уперше показала наземний безпілотник Wiesel Wingman на виставці AUSA у 2019 році. Це вдосконалена версія німецької бойової броньованої машини Wiesel, яка озброюється модулем для запуску протитанкових ракет Javelin.

Безпілотник Wiesel Wingman від Rheinmetall Фото: Rheinmetall

Нещодавно ЗСУ показали безпілотник власної розробки, який може вести вогонь із кулеметів та автоматів системи Калашникова. Машина може переміщатися по полю бою на платформі у вигляді квадроцикла і стріляти по команді оператора — сигнали передаються по кабелю, тому їх неможливо заглушити.