Военные впервые испытали три тяжелых беспилотника: что могут ROBUST, Type X и Wiesel

Беспилотные машины весом более 5 тонн могут изменить правила войны в ближайшие 10 лет, считает британский подполковник Джеймс де Сент-Джон-Прайс.

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В Великобритании впервые провели испытания трех тяжелых беспилотных боевых машин в Дорсете. Подробности проекта стали известны изданию Breaking Defence.

Команда Future Capability Group (FCG) из британского подразделения по закупкам оборонного снаряжения и поддержки Министерства обороны в течение двух недель провела "строгие испытания" трех беспилотников весом более 5 тонн, оценив их скорость, возможности передвижения по сложному рельефу и работу связи. Они тестировали три боевых машины: ROBUST от Elbit, Type X от Milrem и Wiesel от Rheinmetall.

"Испытания — это шаг к тому, что потенциально может быть достигнуто на поле боя с помощью безэкипажных машин в следующие 10, 20 или 30 лет", — прокомментировал командующий Подразделением испытаний и разработок бронетехники армии Великобритании подполковник Джеймс де Сент-Джон-Прайс.

ROBUST — беспилотник, созданный компанией Elbit Systems в сотрудничестве с Управлением оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля и впервые представленный на выставке Eurosatory Defense and Security в июне 2022 года. Машина предназначена для автономного отслеживания и поражения целей, в ее основе лежит роботизированная платформа BLR-2.

ROBUST вооружен 30-мм израильской пушкой, оснащен системой управления огнем и управления полетами, системой ситуационной осведомленности. Повредить беспилотник будет довольно трудно из-за системы активной защиты Elbit Iron Fist. ROBUST имеет на борту летающий дрон, который может запускать для проведения разведки.

Milrem представила роботизированный танк Type-X на выставке IDEX-2023 в феврале. Компания позиционирует машину как наземное средство поддержки основных танков на поле боя. Беспилотник оснащается широким спектром вооружения, например, боевым модулем Cockerill II, пушками калибра от 25 до 50 мм, может также запускать рои дронов-камикадзе Hunter 2S от Haicon.

Rheinmetall впервые показала наземный беспилотник Wiesel Wingman на выставке AUSA в 2019 году. Это усовершенствованная версия немецкой боевой бронированной машины Wiesel, которая вооружается модулем для запуска противотанковых ракет Javelin.

Беспилотник Wiesel Wingman от Rheinmetall Фото: Rheinmetall

Недавно ВСУ показали беспилотник собственной разработки, который может вести огонь из пулеметов и автоматов системы Калашникова. Машина может перемещаться по полю боя на платформе в виде квадроцикла и стрелять по команде оператора — сигналы передаются по кабелю, поэтому их невозможно заглушить.