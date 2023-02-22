Компания Milrem представила свой беспилотный робот с дронами-камикадзе на борту (фото)

Дроны-камикадзе способны работать роем, чтобы группой атаковать вражеские цели.

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На ежегодной выставке вооружений IDEX-2023 европейская компания MILREM представила своего робота Type-X с установками для дронов-камикадзе. Об этом сообщает Army Recognition.

В Абу-Даби Milrem показала свой беспилотный робот, с которого теперь можно запускать дроны-камикадзе Hunter 2S от производителя Haicon. Type-X предназначена для механизированных подразделений, способные выполнять боевые задачи на поле боя.

Type-X оснащается 360-градусной виртуальной системой ситуационной осведомленности Vegvisir Mixed Reality. Боевой робот способен поражать цели при любой погоде и условиях. Также машину можно оснащать широким спектром вооружения, включая боевой модуль Cockerill II поколения. В его основе лежит 25 или 30-мм пушка Bushmaster или Nexter M811.

Дрон-камикадзе Hunter 2-S — это БПЛА, который можно использовать роем. Также он оснащается технологией искусственного интеллекта, что позволяет обмениваться информацией с другими дронами. В группе Hunter 2-S способны координировать свои действия для эффективного подавления противника. Его максимальная скорость составляет 80 км/ч, а время в полете достигает 30 минут.

Напомним, Бельгия передаст Украине подводные дроны. Сейчас украинские операторы проходят обучение для управления.

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