Компанія Milrem представила свій безпілотний робот із дронами-камікадзе на борту (фото)

Дрони-камікадзе здатні працювати роями, щоб групою атакувати ворожі цілі.

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На щорічній виставці озброєнь IDEX-2023 європейська компанія MILREM представила свого робота Type-X із установками для дронів-камікадзе. Про це повідомляє Army Recognition.

В Абу-Дабі Milrem показала свій безпілотний робот, з якого тепер можна запускати дрони-камікадзе Hunter 2S від виробника Haicon. Type-X призначена для механізованих підрозділів, здатних виконувати бойові завдання на полі бою.

Type-X оснащується 360-градусною віртуальною системою ситуаційної поінформованості Vegvisir Mixed Reality. Бойовий робот здатний вражати цілі за будь-якої погоди та умов. Також машину можна оснащувати широким спектром озброєння, включно з бойовим модулем Cockerill II покоління. В його основі лежить 25 або 30 мм гармата Bushmaster або Nexter M811.

Дрон-камікадзе Hunter 2-S це БПЛА, який можна використовувати роєм. Також він оснащується технологією штучного інтелекту, що дає змогу обмінюватися інформацією з іншими дронами. У групі Hunter 2-S здатні координувати свої дії ефективного придушення противника. Його максимальна швидкість становить 80 км/год, а час у польоті сягає 30 хвилин.

Нагадаємо, Бельгія передасть Україні підводні дрони. Наразі українські оператори проходять навчання для управління.

21 лютого у Туреччині показали найбільший безпілотник Aksungur. Він здатний перебувати у повітрі до 12 годин.