Ракета Hydra 70. Почему боеприпас с 75-летней историей до сих в строю, и на что он способен

Неуправляемая ракета Hydra 70 была разработана еще в 1940-х годах, однако, несмотря на свой возраст, она до сих пор стоит на вооружении ряда стран, включая США. Их можно запускать с целого ряда носителей, однако в Украине пока их нет.

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Соединенные Штаты 3 мая могут анонсировать передачу Украине неуправляемых авиационных боеприпасов Hydra 70. Фокус разобрался, что это за вооружение, история его разработки, и какие у ракеты характеристики.

Ракета Hydra 70 — как появился авиационный боеприпас

Hydra 70 – это неуправляемая авиационная ракета калибром 70-мм. Ее разработали для Военно-морских сил еще в 1940-х годах. Это одна из самых распространенных в мире систем вооружения для авиации. Семейство ракет класса "воздух-поверхность" имеет несколько вариантов ракетных двигателей и разные варианты боеголовок. Генеральным подрядчиком боеприпасов является General Dynamics Armament and Technical Products.

Стоит отметить, что разработали Hydra 70 на базе другой ракеты – Mk40 FFAR от компании Naval Ordnance Test Station. Сначала ракета была класса "воздух-воздух" и только потом ее сделали в версии "воздух-земля". В мае 2011 года армия США получила четырехмиллионную ракету Hydra 70.

Боеприпас Hydra 70 состоит из трех частей:

ракетный двигатель;

боевая часть;

взрыватель с точечным подрывом.

За годы существования боеприпасов ВМС США так и не отказались от дешевого боеприпаса. Поэтому в настоящее время существует три категории боеголовок и еще больше разных вариантов двигателей и креплений, из которых их можно запускать. Самым распространенным вариантом ракеты в армии США является M151 10-Pounder с килограммовой боевой частью. Она предназначена для уничтожения пехоты врага. В целом Hydra 70 применяют для ударов по личному составу, материальным целям или же для подавления врага.

Семейство ракет Hydra 70

Всего существует девять различных боеголовок с такими типами детонаторов: ударный дистанционный, фиксированный и другие. Среди них есть осветительный, дымовой, фугасный, фосфорный, вариант с флешеттами и другие модификации.

Hydra 70 – основные характеристики ракеты

Основным изменением за время существования ракеты является ракетный двигатель Mk 66, использующий новое топливо с большей тягой. Поэтому основные характеристики будут соответствовать именно боеприпасу с Mk 66:

вес — 6,2 кг;

начальная скорость — 2520 км/ч;

дальность стрельбы – в зависимости от версии до 8 км;

максимальная дальность стрельбы – 10,5 км при идеальных условиях;

Hellfire (справа) и 4 Hydra 70 (слева)

Стоит отметить, что Hydra 70 подходит не только для вертолетов, но и для истребителей и штурмовиков. Среди всех вариантов в украинской армии практически нет вертолетов или истребителей, которые могли бы подойти для Hydra 70, однако возможно из-за относительной простоты ракеты ее можно приспособить для советской авиации. Для вертолетов AH-64D Apache, AH-1 Cobra, OH-58D пусковые с ракетами для Hydra 70 являются стандартным вооружением. Кроме того, их могут нести истребители F-16, штурмовики A-10 Warthrog и ряд других носителей.

История боевого применения Hydra 70

Украина ранее уже получала ракеты Hydra 70, но не для авиации, а в составе комплекса APKWS II. Его разработали для того, чтобы неуправляемую ракету сделать высокоточной благодаря лазерной системе прицеливания. По крайней мере, часть APKWS II поступили на вооружение в новосозданную 37-ю отдельную бригаду морской пехоты. Их уже начали использовать для ударов по оккупантам, однако информации о боевом применении комплекса недостаточно.

Ракета Hydra 70 для APKWS II

Сами ракеты Hydra 70 не поставлялись, поэтому либо их будут передавать для APKWS II, что требует дополнительных работ, либо их передадут для украинской боевой авиации.

За свою долгую историю ВВС США использовали ракеты Hydra 70 во многих конфликтах. В частности, в ходе войны в Корее, а затем и во Вьетнаме.