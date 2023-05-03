Ракета Hydra 70. Чому боєприпас із 75-річною історією досі в строю, і на що він здатен

Некерована ракета Hydra 70 була розроблена ще у 1940-х роках, однак попри свій вік вона досі стоїть на озброєнні ряду країн, включно з США. Їх можна запускати з цілого ряду носіїв, проте в Україні наразі немає жодного.

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Сполучені Штати 3 травня можуть анонсувати передачу Україні некерованих авіаційних боєприпасів Hydra 70. Фокус розібрався, що це за озброєння, історію розробки та які в нього характеристики.

Ракета Hydra 70 — як зʼявився авіаційний боєприпас

Hydra 70 — це некерована авіаційна ракета калібром 70-мм. Її розробили для Військово-морських сил ще у 1940-х роках. Це одна з найпоширеніших у світі систем озброєнь для авіації. Сімейство ракет класу "повітря-поверхня" мають декілька варіантів ракетних двигунів та різні варіанти боєголовок. Генеральним підрядником виробництва боєприпасів є General Dynamics Armament and Technical Products.

Варто зазначити, що розробили Hydra 70 на базі іншої ракети — Mk40 FFAR від компанії Naval Ordnance Test Station. Спершу ракета була класу "повітря-повітря" і лише потім її зробили у версії "повітря-поверхня". У травні 2011 року армія США отримала чотиримільйонну ракету Hydra 70.

Боєприпас Hydra 70 складається з трьох частин:

ракетний двигун;

бойова частина;

дистанційний запал з точковим підривом.

За роки існування боєприпасу ВМС США так і не відмовились від дешевого боєприпасу. Тому на даний час існує три категорії боєголовок і ще більше різних варіантів двигунів та кріплень, з яких їх можна запускати. Найпоширенішим варіант ракети в армії США є M151 10-Pounder з кілограмовим корисним навантаженням. Вони призначена для знищення піхоти ворога. Загалом Hydra 70 застосовують для ударів по особовому складу, матеріальних цілям або ж для придушення ворога.

Сімейство ракет Hydro 70

Усього є девʼять різних боєголовок з такими типами детонаторів: ударний, дистанційний, з фіксований та інші. Серед них є освітлювальний, димовий, фугасний, фосфорний, варіант з флешетами та інші модифікації.

Hydra 70 — основні характеристики ракети

Основною зміною за час існування ракети є ракетний двигун Mk 66, який використовує нове паливо з більшою тягою. Тому основні характеристики будуть відповідати саме боєприпасу з Mk 66:

вага — 6,2 кг;

початкова швидкість — 2520 км/г;

дальність стрільби — в залежності від версії до 8 км;

максимальна дальність стрільби — 10,5 км при ідеальних умовах;

Hellfire (праворуч) та 4 Hydra 70 (ліворуч)

Варто зазначити, що Hydra 70 підходить не тільки для гелікоптерів, але і для винищувачів та штурмовиків. Серед всіх варіантів немає гелікоптерів чи винищувачів, які б могли підійти для української армії, однак можливо через відносну простоту ракети її можна пристосувати для радянської авіації. Для гелікоптерів AH-64D Apache, AH-1 Cobra, OH-58D пускові з ракетами для Hydra 70 є стандартним озброєнням. Окрім цього їх можуть нести винищувачі F-16, штурмовики A-10 Warthrog та ряд інших виробів.

Довга історія бойового застосування Hydra 70

Україна раніше вже отримувала ракети Hydra 70, однак не для авіації, а в складі комплексу APKWS II. Його розробили для того, щоб некеровану ракету зробити високоточною завдяки лазерній системі прицілювання. Принаймні частина APKWS II надійшли на озброєння до новоствореної 37-ї окремої бригади морської піхоти. Їх вже почали використовувати для ударів по окупантах, однак інформації про бойове застосування комплексу.

Ракета Hydra 70 для APKWS II

Самі ракети Hydra 70 не постачалися, тому або їх передаватимуть для APKWS II, що потребує додаткових робіт, або їх передадуть для української бойової авіації.

За свою довгу історію ВПС США використовували ракети Hydra 70 в багатьох конфліктах. Серед них війни в Кореї, а потім і у Вʼєтнамі.