"Ловцы шахедов", на которые собрали 152 млн грн, уже в Украине (видео)

Шесть систем противодействия дронам-камикадзе будут защищать украинские энергетические объекты. Операторы уже прошли соответствующее обучение.

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Системы противодействия дронам-камикадзе, более известные как "ловцы шахедов" уже в Украине — они защищают энергетические объекты от атак российских войск. Об этом в пятницу, 27 января, в своем телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Ловцы шахедов" уже в Украине. Защищают энергетические объекты от российских дронов", — написал чиновник.

По словам главы Минцифры, на данный момент были закуплены шесть таких систем. Федоров назвал технику воплощением самых современных оборонных технологий — такие же системы защищают стратегические объекты Соединенных Штатов.

Министр добавил, что комплекс радаров и средств глушения сигнала способен обнаруживать и блокировать беспилотники противника и выпускает свои автономные дроны — Fortem DroneHunter F700. Эти БПЛА с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом могут летать на скорости более 100 км/ч, а также перехватывать и приземлять вражеские дроны.

"Все готовы, все готово! Обеспечиваем защиту энергетических объектов страны благодаря вашей помощи. Спасибо каждому", — заявил Федоров.

Основатель monobank Олег Гороховский сообщил, что в рамках кампании по сбору средств на "ловцов" люди пожертвовали более 152 млн гривен.