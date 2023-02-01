ЧВК "Вагнер" с помощью Китая создает рои дронов для ударов по Украине, — Mirror

Наемникам передали 2500 дронов DJI Mavic 2 из КНР, а в Санкт-Петербурге разрабатывают новую технологию для управления ними, утверждают источники.

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Частная военная компания "Вагнера" с помощью Китая разрабатывают "роевые дроны" для нанесения ударов на территории Украины. Об этом сообщает британский таблоид Mirror, ссылаясь на данные разведки.

Москва задумалась о создании высокотехнологичных беспилотников после того, как украинские военные прибыли в Великобританию для прохождения подготовки по управлению танками Challenger II. В рамках тайного соглашения из Пекина в Москву доставили 2500 коммерческих квадрокоптеров DJI Mavic 2, которые и должны сформировать "рои" — большое количество летательных аппаратов, совместно атакующих одну цель под управлением искусственного интеллекта.

"ЧВК Вагнера" сотрудничает с киберэкспертами и шпионами из России и Китая, чтобы создать платформу для скоординированного автономного управления "роями" дронов. Оснащенные взрывчаткой или вооруженных бомбами предназначены для атаки украинских военнослужащих или гражданских лиц с целью вызвать максимальное разрушение. Кроме того, множество БПЛА могут формировать воздушную шпионскую сеть, указывающую цели артиллерии или авиации.

"Канал связи между вагнеровцами и Коммунистической партией Китая находится в двух замаскированных сетях, одна в России и одна в Китае", — утверждают источники. — "Эта сеть несет ответственность за тайные поставки военных материалов, используемых против Украины, независимо от того, насколько китайцы это отрицают".

По информации СМИ, "ЧВК Вагнера" открыла в Санкт-Петербурге офис по исследованиям и разработкам в сфере IT. Там россияне создают "ботофермы" по китайским образцам и новую технологию управления дронами. Как объяснил анонимный эксперт по вооружениям, беспилотные технологии стали центром новой гонки вооружений, и Россия бросает на нее все доступные ресурсы.

"Используя искусственный интеллект, она может запускать рой дронов, от которых будет гораздо сложнее защититься, если у них есть конкретная миссия. Тогда рой сможет либо передавать изображения массового наблюдения на базу в режиме реального времени, чтобы его можно было нацелить, либо атаковать бомбами, либо и тем, и другим".

Ранее писали, почему военные хотят запускать большие рои дронов. Недавно стало известно, что США объявили тендер на создание системы управления большим количеством БПЛА.

Писали также, что ВС РФ перебрасывают наемников ЧВК "Вагнера" на линию фронта в Запорожской области. Силы обороны Украины готовятся к масштабному наступлению россиян с южного направления.