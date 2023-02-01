ПВК "Вагнер" за допомогою Китаю створює рої дронів для ударів по Україні, — Mirror

Найманцям передали 2500 дронів DJI Mavic 2 із КНР, а в Санкт-Петербурзі розробляють нову технологію для управління ними, стверджують джерела.

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Приватна військова компанія "Вагнер" за допомогою Китаю розробляє "роєві дрони" для завдання ударів на території України. Про це повідомляє британський таблоїд Mirror, посилаючись на дані розвідки.

Москва задумалася про створення високотехнологічних безпілотників після того, як українські військові прибули до Великобританії для підготовки під управління танками Challenger II. У межах таємної угоди з Пекіна до Москви доставили 2500 комерційних квадрокоптерів DJI Mavic 2, які і повинні сформувати "рої" — велика кількість літальних апаратів, які спільно атакують одну ціль під управлінням штучного інтелекту.

ПВК "Вагнер" співпрацює з кіберекспертами та шпигунами з Росії та Китаю, щоб створити платформу для скоординованого автономного управління "роями" дронів. Оснащені вибухівкою чи озброєними бомбами призначені для атаки українських військовослужбовців чи цивільних осіб з метою спричинити максимальну руйнацію. Крім того, безліч БПЛА можуть формувати повітряну шпигунську мережу, що вказує на цілі артилерії або авіації.

"Канал зв'язку між вагнерівцями та Комуністичною партією Китаю знаходиться у двох замаскованих мережах, одна в Росії та одна в Китаї", — стверджують джерела. — Ця мережа несе відповідальність за таємні постачання військових матеріалів, які використовуються проти України, незалежно від того, наскільки китайці це заперечують".

За інформацією ЗМІ, ПВК "Вагнер" відкрила в Санкт-Петербурзі офіс з досліджень та розробок у сфері IT. Там росіяни створюють "ботоферми" за китайськими зразками та нову технологію управління дронами. Як пояснив анонімний експерт з озброєнь, безпілотні технології стали центром нових перегонів озброєнь, і Росія кидає на неї всі доступні ресурси.

"Використовуючи штучний інтелект, вона може запускати рій дронів, від яких буде набагато складніше захиститися, якщо вони мають конкретну місію. Тоді рій зможе або передавати зображення масового спостереження на базу в режимі реального часу, щоб його можна було націлити, або атакувати бомбами, або і тим, і іншим".

Раніше писали, чому військові хочуть запускати великі рої дронів. Нещодавно стало відомо, що США оголосили тендер на створення системи керування великою кількістю БПЛА.

Писали також, що ЗС РФ перекидають найманців ПВК "Вагнера" на лінію фронту у Запорізькій області. Сили оборони України готуються до масштабного наступу росіян із південного напрямку.