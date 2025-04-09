Атаки роєм FPV-дронів: ЗСУ перетворюють "дрономатки" на літаючі авіаносці (фото, відео)

Українські інженери прагнуть зробити "літаючі авіаносці" для запуску безлічі FPV-дронів. Нова технологія змусить росіян ховати важливі військові об'єкти та системи ППО.

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Ця технологія дає змогу безпечно транспортувати ударні дрони в цільову зону перед їх запуском, пише журнал Forbes.

Перші повідомлення про використання на фронті українських "дрономаток" з'явилися ще в листопаді 2023 року. Тепер окупанти стали частіше скаржитися на атаки FPV-дронів з відстані до 40 км за лінією фронту і далі.

Авіаносці для дронів перебувають на стадії розробки

"Це занадто велика відстань для польоту FPV-безпілотників. Ймовірно, це може бути доказом використання літаючих авіаносців для їхньої доставки в тил ЗС РФ", — пояснив він.

Командир підрозділу безпілотників "Тайфун" Національної гвардії України з позивним Михайло розповів журналістам, що авіаносці для дронів перебувають на стадії розробки.

"Йдеться про оптимізацію того, що в нас є. Нові вдосконалення вводять там, де це необхідно", — коротко пояснив військовий.

Автор статті порівнює українські дрономатки з початком створення морських авіаносців у Китаї. Перший корабель Liaoning спустили на воду ще 2012 року, але тільки через чотири роки випробувань його оголосили готовим до бою. Нові військові операції вимагають практики для вдосконалення, а навчання в польових умовах складніше.

Авіаносці для FPV-дронів: плюси та мінуси технології

Поодинокі удари FPV простіші, ніж керування авіаносцем. Останнє вимагає більшої кількості людей і обладнання: кожен дрон має працювати на різній частоті, щоб уникнути перешкод сигналу, розповідають фахівці.

Багаторазовий носій безпілотників нелогічно використовувати проти малоцінних об'єктів, підкреслюють журналісти.

"Якщо щось піде не так, ми ризикуємо втратити не тільки FPV, а й усю систему. Керування кількома відеоканалами, каналами управління і системами живлення значно ускладнює завдання в польових умовах", — каже Михайло.

Авіаносці з гвинтокрилими крилами працюють на низькій висоті до 400 метрів. Вони занадто вразливі для широкого спектра загроз: стрілецької зброї, інших БПЛА і засобів радіоелектронної боротьби. Пуски авіаносців потрібно ретельно планувати з урахуванням роботи російських систем ППО.

У перспективі у технології будуть реальні переваги. Крім збільшення дальності, безпілотники-носії скорочують час між виявленням цілі та її атакою. Вони також відкривають можливість множинних скоординованих ударів по цілях на великій відстані.

Росіянам доведеться переміщати склади боєприпасів, сховища палива, ремонтні майстерні та інші об'єкти на кілька десятків кілометрів далі від лінії фронту, не кажучи вже про артилерію і засоби ППО.

Нагадаємо, суднобудівна компанія Metal Shark зі США скоро випустить маневрене безпілотне надводне судно для морських операцій.

Фокус також писав, як українські інженери поліпшили морський БПЛА Magura V5. У безпілотника є ракета Р-73 класу "повітря — повітря" з новою системою наведення.