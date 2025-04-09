Атаки роем FPV-дронов: ВСУ превращают "дрономатки" в летающие авианосцы (фото, видео)

Украинские инженеры стремятся произвести "летающие авианосцы" для запуска множества FPV-дронов. Новая технология заставит россиян прятать важные военные объекты и системы ПВО.

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Данная технология позволяет безопасно транспортировать ударные дроны в целевую зону перед их запуском, пишет журнал Forbes.

Первые сообщения об использовании на фронте украинских "дрономаток" появились еще в ноябре 2023 года. Теперь оккупанты стали чаще жаловаться на атаки FPV-дронов c расстояния до 40 км за линией фронта и дальше.

Авианосцы для дронов находятся на стадии разработки

"Это слишком большое расстояние для полета FPV-беспилотников. Вероятно, это может быть доказательством использования летающих авианосцев для их доставки в тыл ВС РФ", — пояснил он.

Командир подразделения беспилотников "Тайфун" Национальной гвардии Украины с позывным Михаил рассказал журналистам, что авианосцы для дронов находятся на стадии разработки.

"Речь идет об оптимизации того, что у нас есть. Новые усовершенствования вводят там, где это необходимо", — кратко пояснил военный.

Автор статьи сравнивает украинские дрономатки с началом создания морских авианосцев в Китае. Первый корабль Liaoning спустили на воду еще в 2012 году, но только через четыре года испытаний его объявили готовым к бою. Новые военные операции требуют практики для совершенствования, а обучение в полевых условиях сложнее.

Авианосцы для FPV-дронов: плюсы и минусы технологии

Одиночные удары FPV проще, чем управление авианосцем. Последнее требует большего количества людей и оборудования: каждый дрон должен работать на разной частоте, чтобы избежать помех сигнала, рассказывают специалисты.

Многоразовый носитель беспилотников нелогично использовать против малоценных объектов, подчеркивают журналисты.

"Если что-то пойдет не так, мы рискуем потерять не только FPV, но и всю систему. Управление несколькими видеоканалами, каналами управления и системами питания значительно усложняет задачу в полевых условиях.", — говорит Михаил.

Авианосцы c винтокрылыми крыльями работают на низкой высоте до 400 метров. Они слишком уязвимы для широкого спектра угроз: стрелкового оружия, других БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Пуски авианосцев нужно тщательно планировать с учетом работы российских систем ПВО.

В перспективе у технологии будут реальные преимущества. Помимо увеличения дальности, беспилотники-носители сокращают время между обнаружением цели и ее атакой. Они также открывают возможность множественных скоординированных ударов по целям на большом расстоянии.

Россиянам придется перемещать склады боеприпасов, хранилища топлива, ремонтные мастерские и другие объекты на несколько десятков километров дальше от линии фронта, не говоря уже об артиллерии и средствах ПВО.

Напомним, судостроительная компания Metal Shark из США скоро выпустит маневренное беспилотное надводное судно для морских операций.

Фокус также писал, как украинские инженеры улучшили морской БПЛА Magura V5. У беспилотника имеется ракета Р-73 класса "воздух — воздух" с новой системой наведения.