Атаки роем FPV-дронов: ВСУ превращают "дрономатки" в летающие авианосцы (фото, видео)
Украинские инженеры стремятся произвести "летающие авианосцы" для запуска множества FPV-дронов. Новая технология заставит россиян прятать важные военные объекты и системы ПВО.
Данная технология позволяет безопасно транспортировать ударные дроны в целевую зону перед их запуском, пишет журнал Forbes.
Первые сообщения об использовании на фронте украинских "дрономаток" появились еще в ноябре 2023 года. Теперь оккупанты стали чаще жаловаться на атаки FPV-дронов c расстояния до 40 км за линией фронта и дальше.
"Это слишком большое расстояние для полета FPV-беспилотников. Вероятно, это может быть доказательством использования летающих авианосцев для их доставки в тыл ВС РФ", — пояснил он.
Командир подразделения беспилотников "Тайфун" Национальной гвардии Украины с позывным Михаил рассказал журналистам, что авианосцы для дронов находятся на стадии разработки.
"Речь идет об оптимизации того, что у нас есть. Новые усовершенствования вводят там, где это необходимо", — кратко пояснил военный.
Автор статьи сравнивает украинские дрономатки с началом создания морских авианосцев в Китае. Первый корабль Liaoning спустили на воду еще в 2012 году, но только через четыре года испытаний его объявили готовым к бою. Новые военные операции требуют практики для совершенствования, а обучение в полевых условиях сложнее.
Авианосцы для FPV-дронов: плюсы и минусы технологии
Одиночные удары FPV проще, чем управление авианосцем. Последнее требует большего количества людей и оборудования: каждый дрон должен работать на разной частоте, чтобы избежать помех сигнала, рассказывают специалисты.
Многоразовый носитель беспилотников нелогично использовать против малоценных объектов, подчеркивают журналисты.
"Если что-то пойдет не так, мы рискуем потерять не только FPV, но и всю систему. Управление несколькими видеоканалами, каналами управления и системами питания значительно усложняет задачу в полевых условиях.", — говорит Михаил.
Авианосцы c винтокрылыми крыльями работают на низкой высоте до 400 метров. Они слишком уязвимы для широкого спектра угроз: стрелкового оружия, других БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Пуски авианосцев нужно тщательно планировать с учетом работы российских систем ПВО.
В перспективе у технологии будут реальные преимущества. Помимо увеличения дальности, беспилотники-носители сокращают время между обнаружением цели и ее атакой. Они также открывают возможность множественных скоординированных ударов по целям на большом расстоянии.
Россиянам придется перемещать склады боеприпасов, хранилища топлива, ремонтные мастерские и другие объекты на несколько десятков километров дальше от линии фронта, не говоря уже об артиллерии и средствах ПВО.
Напомним, судостроительная компания Metal Shark из США скоро выпустит маневренное беспилотное надводное судно для морских операций.
Фокус также писал, как украинские инженеры улучшили морской БПЛА Magura V5. У беспилотника имеется ракета Р-73 класса "воздух — воздух" с новой системой наведения.