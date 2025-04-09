Уперше в історії: морський дрон Magura V5 знищив два вертольоти РФ, — ГУР (відео)

Український морський безпілотник MaguraV5 31 грудня 2024 року знищив два вертольоти Збройних сил Російської Федерації.

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Деталями операції поділився розвідник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) на позивний Маестро в документальному відео для каналу "Ми — Україна". За його словами, морські дрони MaguraV5 із зенітними ракетами Р-73 стали несподіванкою для росіян.

Як розвивалися українські морські дрони

У ГУР наголосили, що морський дрон MaguraV5 уперше в історії знищив два російські вертольоти. Після цього ворожа авіація втратила свою перевагу над Чорним морем.

"Це був ще один плювок в обличчя противника. Вся їхня авіація тепер не зможе спокійно літати — кожен виліт може стати останнім", — сказав Маестро.

За майже два роки застосування морських безпілотників MaguraV5 воїни підрозділу ГУР Group 13 також вразили 15 суден ЗС РФ, зокрема ракетний катер "Івановець", десантний корабель "Цезар Куніков" і патрульний корабель "Сергей Котов".

Нагадаємо, американська суднобудівна компанія Metal Shark готується представити нове високошвидкісне маневрене безпілотне надводне судно (HSMUSV) для автономних військово-морських операцій.

Зі свого боку компанія Saildrone інтегрувала у свій морський безпілотник Surveyor тонколінійну буксирувану антенну решітку BlueSentry, створивши новаторську систему для тривалої розвідки під водою.