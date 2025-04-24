Вызов для Китая: Япония показала электромагнитную пушку против гиперзвуковых ракет

9 апреля командующий флотом Морских сил самообороны Японии вице-адмирал Омати Кацуси побывал на борту корабля JS ASUKA, чтобы посмотреть на новейшую электромагнитную рельсовую пушку, которая должна сбивать вражеские ракеты.

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Как сообщает сайт New Atlas, Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA)активно разрабатывает технологию электромагнитной рельсовой пушки или рельсотрона с 2016 года, стремясь повысить свои оборонные возможности против современных воздушных и морских угроз. Эта инициатива является частью более широкой стратегии по противодействию вызовам, создаваемым гиперзвуковыми ракетами и другими высокоскоростными снарядами. Точная дата развертывания пока неизвестна.

Подробности о новой японской рельсовой пушке пока не сообщаются, но последний прототип, о котором известно СМИ, был испытан на военном корабле JS Asuka. Он способен стрелять 40-мм снарядами весом 320 граммов с начальной скоростью до 6,5 Маха и потребляет около 5 мегаджоулей на выстрел, но разработчики хотят увеличить энергию до 20 мегаджоулей в ближайшем будущем.

командующий флотом Морских сил самообороны Японии Омати Кацуси на корабле корабле JS ASUKA Фото: Морские силы самообороны Японии

Япония планирует использовать рельсовые пушки для борьбы с гиперзвуковыми ракетами, разрабатываемым Китаем и другими странами. Это очень сложно, гиперзвуковые летательные аппараты способны маневрировать, поэтому нельзя просто выстрелить на опережение.

Нужны специальные высокотехнологичные умные снаряды, способные захватывать цель и менять траекторию полета, чтобы перехватывать и поражать цели. Такие материалы, как вольфрам, а также усовершенствованные датчики и системы наведения в реальном времени должны сделать оружие более точным и эффективным. Снарядам также нужна электроника, способная выдерживать нагрузку из-за резкого ускорения при запуске.

Рельсотроны впервые разработали в 1920-х годах, и принцип их работы достаточно простой. Электродвигатель создает магнитное поле, которое запускает снаряды с очень высокой скоростью без необходимости взрывать порох или другие вещества. США, Индия, Китай, Франция и Германия рассматривали возможность разработки такой пушки для военных кораблей и наземной артиллерии, но Япония проявила наибольший интерес, вложив 46,3 млрд иен (300 млн долларов США) за последние три года.

Испытания рельсотрона в Японии

В 2023 году в Японии испытали рельсовую электромагнитную пушку от ATLA. По сравнению с кадрами, показанными тогда, оружие облачили в металлический корпус и адаптировали для установки на корабле.

Немногим ранее Япония испытала рельсотрон на морской платформе, но подробности держали в секрете. Судя по видео, это был другой прототип, который с тех пор заметно изменили. Предполагалось, что оружие будут устанавливать на эсминцы класса Atago, способными генерировать большое количество энергии, необходимой для стрельбы.