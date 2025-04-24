Виклик для Китаю: Японія показала електромагнітну гармату проти гіперзвукових ракет

9 квітня командувач флотом Морських сил самооборони Японії віце-адмірал Оматі Кацусі побував на борту корабля JS ASUKA, щоб подивитися на новітню електромагнітну рейкову гармату, яка має збивати ворожі ракети.

Related video

Японські військові опублікували нові зображення на сайті Морських сил самооборони країни.

Як повідомляє сайт New Atlas, Агентство із закупівель, технологій і логістики (ATLA) активно розробляє технологію електромагнітної рейкової гармати, або рейкотрона, з 2016 року, прагнучи підвищити свої оборонні можливості проти сучасних повітряних і морських загроз. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії з протидії викликам, створюваним гіперзвуковими ракетами та іншими високошвидкісними снарядами. Точна дата розгортання поки невідома.

Подробиці про нову японську рейкову гармату поки що не повідомляються, але останній прототип, про який відомо ЗМІ, був випробуваний на військовому кораблі JS Asuka. Він здатний стріляти 40-мм снарядами вагою 320 грамів з початковою швидкістю до 6,5 Маха і споживає близько 5 мегаджоулів на постріл, але розробники хочуть збільшити енергію до 20 мегаджоулів у найближчому майбутньому.

командувач флотом Морських сил самооборони Японії Оматі Кацусі на кораблі кораблі JS ASUKA Фото: Морські сили самооборони Японії

Японія планує використовувати рейкові гармати для боротьби з гіперзвуковими ракетами, які розробляються Китаєм та іншими країнами. Це дуже складно, гіперзвукові літальні апарати здатні маневрувати, тому не можна просто вистрілити на випередження.

Потрібні спеціальні високотехнологічні розумні снаряди, здатні захоплювати ціль і змінювати траєкторію польоту, щоб перехоплювати і вражати цілі. Такі матеріали, як вольфрам, а також вдосконалені датчики і системи наведення в реальному часі мають зробити зброю більш точною та ефективною. Снарядам також потрібна електроніка, здатна витримувати навантаження через різке прискорення під час запуску.

Рейкотрони вперше розробили в 1920-х роках, і принцип їхньої роботи досить простий. Електродвигун створює магнітне поле, яке запускає снаряди з дуже високою швидкістю без необхідності підривати порох або інші речовини. США, Індія, Китай, Франція і Німеччина розглядали можливість розроблення такої гармати для військових кораблів і наземної артилерії, але Японія виявила найбільший інтерес, вклавши 46,3 млрд єн (300 млн доларів США) за останні три роки.

Випробування рейкотрона в Японії

У 2023 році в Японії випробували рейкову електромагнітну гармату від ATLA. Порівняно з кадрами, показаними тоді, зброю одягли в металевий корпус і адаптували для встановлення на кораблі.

Трохи раніше Японія випробувала рейкотрон на морській платформі, але подробиці тримали в секреті. Судячи з відео, це був інший прототип, який відтоді помітно змінили. Передбачалося, що зброю встановлюватимуть на есмінці класу Atago, здатними генерувати велику кількість енергії, необхідної для стрільби.