Передова морська оборона: в Японії провели новий тест рельсотрона (відео)

Гармата випускає снаряд на безпрецедентній швидкості, яка потенційно вдвічі перевищує дулову швидкість звичайних гармат. Це дає значні стратегічні переваги, оскільки дає змогу скоротити час і розширити зони ураження, а також збільшити дальність стрільби.

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Японські інженери провели нові випробування електромагнітної рейкової гармати на морській платформі або "рейкотрона". Мета створення інноваційної системи озброєння — забезпечити стратегічний паритет із потенційними противниками в регіоні. Відео випробувань було опубліковано на YouTube агентством Acquisition Technology & Logistics Agency (ATLA).

Коментуючи подію, оглядачі Defence Blog зазначили, що нові випробування відображають прагнення Японії до створення озброєння нового покоління, адже зброя з використанням передових технологій перевершуватиме можливості звичайних артилерійських систем.

"На відміну від традиційної вогнепальної зброї, що використовує хімічне паливо, рейкові гармати використовують електромагнітні сили для запуску снарядів із безпрецедентними швидкостями", — пишуть експерти.

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Фактично швидкість боєприпасу потенційно вдвічі перевищує дулову швидкість звичайних гармат, що може дати значну перевагу на полі бою.

Підвищена швидкість боєприпаси дасть змогу:

скоротити час ураження;

розширити зони ураження;

збільшити дальність стрільби;

підвищити оперативну ефективність і результативність озброєння.

Освоєння Японією технології рейкових гармат являє собою істотний стрибок у розвитку оборонного потенціалу, підкреслюють експерти. Ця технологія не тільки обіцяє зміцнити морську оборону країни, а і являє собою зміну парадигми в динаміці бойових дій, забезпечуючи більшу точність і досяжність на тлі появи нових загроз.

Раніше ми писали про відомі характеристики рейкотрона, який проходить випробування в Японії. За даними з відкритих джерел, електромагнітна гармата здатна стріляти 40-мм сталевими снарядами вагою 320 грамів. При цьому використовувані електромагніти розганяють боєприпас до 2230 м/c або 7962 км/год з потужністю 5 млн джоулів енергії.