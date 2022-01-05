2 300 м/сек. У Японії розробляють рейлгани для перехоплення гіперзвукових ракет

Основна мета розробки — можливість реагування на наявність гіперзвукової зброї у Китаї, Північній Кореї та РФ.

Міністерство оборони Японії розробляє засіб для перехоплення гіперзвукових ракет, використовуючи електромагнітний привід. Про це повідомляють джерела Nikkei Asia.

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У Японії розраховують завершити розробку в другій половині 2020-х років, а використовувати електромагнітну зброю до 2030 року. Основна мета — можливість реагування на гіперзвукову зброю Китаю, КНДР та РФ.

Рейлган — це електромагнітна гармата, здатна стріляти зі швидкістю 2 300 м/сек. Це дозволить розвивати швидкість снаряду до 7 махів (8 500 км/год) уражаючи гіперзвукові ракети. Снаряди рейсотрона повинні бути вдвічі швидше, ніж гіперзвукові ракети, щоб їх можна було перехоплювати і знищувати.

Швидкість стрільби зможе регулювати оператор, змінюючи напругу в електромережі. Електромагнітні гармати планують вбудувати у систему ПРО Японії. Крім цього, планується відправити на орбіту систему супутників, які фіксуватимуть пуск гіперзвукових ракет. На завершення японці планують взяти на озброєння ракети великої дальності, щоб не тільки фіксувати пуск ракет, але й знищити пускову установку противника.

Додамо, що наразі жодна країна світу не має електромагнітної зброї. ВМС США замовляли розробку такого проєкту, але після 12 років робіт програму закрили.

Нагадаємо, за інформацією китайських ЗМІ, США розробляють електромагнітну зброю і захист від неї, через що є загроза Китаю. Також у КНР створили електромагнітну гармату для гасіння лісових пожеж.