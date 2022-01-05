2300 м/сек. В Японии разрабатывают рейлганы для перехвата гиперзвуковых ракет

Основная цель разработки — возможность реагирования на наличие гиперзвукового оружия в Китае, Северной Корее и РФ.

Министерство обороны Японии разрабатывает средство для перехвата гиперзвуковых ракет используя электромагнитный привод. Об этом сообщают источники издания Nikkei Asia.

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В Японии рассчитывают завершить разработку во второй половине 2020-х годов, а принять на вооружение электромагнитное оружие к 2030 году. Основная цель — возможность реагирования на гиперзвуковое оружие Китая, КНДР и РФ.

Рейлган — это электромагнитная пушка, способная стрелять со скоростью 2300 м/сек. Это позволит развивать скорость снаряду до 7 Махов (8500 км/ч) поражая гиперзвуковые ракеты. Снаряды рельсотрона должны быть вдвое быстрее, чем гиперзвуковые ракеты, чтобы можно было их перехватывать и уничтожать.

Скорость стрельбы сможет регулировать оператор, меняя напряжение в электросети. Электромагнитные пушки планируют встроить в систему ПРО Японии. Кроме этого планируется отправить на орбиту систему спутников, которые будут фиксировать пуск гиперзвуковых ракет. В завершение к этому японцы планируют принять на вооружение ракеты большой дальности, чтобы не только обнаружить пуск ракет, но и уничтожить пусковую установку противника.

Добавим, что на данный момент ни одна страна мира не обладает электромагнитным оружием. ВМС США заказывали разработку такого проекта, но после 12 лет работ, программу закрыли.

Напомним, по информации китайских СМИ, США разрабатывают электромагнитное оружие и защиту от него, из-за чего есть угроза Китаю. Также в КНР создали электромагнитную пушку для тушения лесных пожаров.