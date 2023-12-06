Передовая морская оборона: в Японии провели новый тест рельсотрона (видео)

Пушка выпускает снаряд на беспрецедентной скорости, которая потенциально вдвое превышает дульную скорость обычных орудий. Это дает значительные стратегические преимущества, так как позволяет сократить время и расширить зоны поражения, а также увеличить дальность стрельбы.

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Японские инженеры провели новые испытания электромагнитной рельсовой пушки на морской платформе или "рельсотрона". Цель создания инновационной системы вооружения — обеспечить стратегический паритет с потенциальными противниками в регионе. Видео испытаний было опубликовано на YouTube агентством Acquisition Technology & Logistics Agency (ATLA).

Комментируя событие обозреватели Defence Blog отметили, что новые испытания отражают стремления Японии к созданию вооружения нового поколения, так как оружие с использованием передовых технологий будет превосходить возможности обычных артиллерийских систем.

"В отличие от традиционного огнестрельного оружия, использующего химическое топливо, рельсовые пушки используют электромагнитные силы для запуска снарядов с беспрецедентными скоростями", — пишут эксперты.

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Фактически скорость боеприпасы потенциально вдвое превышает дульную скорость обычных орудий, что может дать значительное преимущество на поле боя.

Повышенная скорость боеприпасы позволит:

сократить время поражения;

расширить зоны поражения;

увеличить дальность стрельбы;

повысить оперативную эффективность и результативность вооружения.

Освоение Японией технологии рельсовых пушек представляет собой существенный скачок в развитии оборонного потенциала, подчеркивают эксперты. Данная технология не только обещает укрепить морскую оборону страны, но и представляет собой изменение парадигмы в динамике боевых действий, обеспечивая большую точность и досягаемость на фоне появления новых угроз.

Ранее мы писали об известных характеристиках рельсотрона, который проходит испытания в Японии. По данным из открытых источников, электромагнитная пушка способна стрелять 40-мм стальными снарядами весом 320 граммов. При этом используемые электромагниты разгоняют боеприпас до 2230 м/c или 7962 км/ч с мощностью 5 млн джоулей энергии.