Оружие новой эры: в Японии успешно протестировали рельсотрон на морской платформе (видео)

Японский рейлган имеет калибр 40-мм и запускает 320-граммовые стальные снаряды на скорости почти 8000 км/ч. Поэтому в будущем не исключено, что пушка сможет перехватывать гиперзвуковые цели.

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Агентство по технологиям приобретения и логистики Японии отрапортовало об успешном испытании электромагнитной рельсовой пушки с морской платформы. Об этом сообщает The War Zone.

Япония заявляет, что испытания рейлгана стало важным шагом вперед для технологии, так как страна планирует использовать как на море, так и на земле. Информация о том, при каких условиях прошли испытания, остается ограниченной.

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Однако ранее публично стало известно, что рельсотрон способен стрелять 40-мм стальными снарядами весом 320 граммов. Для выстрела оружие использует не химический взрыв порохов, а электромагниты. Скорость выстрела составляет 2230 м/c или 7962 км/ч с мощностью 5 млн джоулей энергии.

В будущем рельсотрон могут устанавливать на эсминцы класса Atago, так как корабль имеет улучшенные возможности для генерации энергии, которая необходима для работы рейлгана. Не исключено, что разработка сможет попасть на японские многоцелевые корабли противоракетной обороны.

Скорость снарядов из рельсотрона настолько высока, что вероятно, они будут перехватывать различные цели, включая гиперзвуковые ракеты. Не исключено, что к японской разработке присоединятся в будущем США.

Напомним, 29 сентября в ЕС отчитались о разработке гиперзвуковой пушки EMRG, которая может ускорять снаряды до скорости 7400 км/ч.

20 июля во Франции заявили о прогрессе в создании рельсотрона калибром 60 мм.