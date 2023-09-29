Европейский "рейлган" превосходит все ожидания: что известно о гиперзвуковой пушке EMRG

В ЕС работают над электромагнитной пушкой, которая будет ускорять боеприпас до гиперзвуковых скоростей до 7400 км/ч. Для этого создали новый материал, чтобы выдерживать высокие температуры и трение.

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Европейское оборонное агентство (EDA) провело финальное заседание проекта PILUM, который сосредоточен на создании революционной электромагнитной пушки. Результаты превышают все ожидания. Об этом сообщает пресс-служба EDA.

Разработка уникальна тем, что в отличие от других "рейлганов", европейская разработка будет сосредоточена на создании рельсовой пушки. Благодаря электромагнитному воздействию, снаряд внутри пушки получит дополнительное ускорение, что увеличит как скорость, так и дальность поражения.

Программу начали в апреле 2021 года при финансировании Европейской комиссии в рамках более широкой программы. Разработка ведется сразу в трех направлениях: рельсовой пушки, снаряда и системы для накопления и преобразования электрической энергии. В проекте PILUM работает 7 компаний. Все они согласились, что в разработке зафиксирован существенный прогресс. Он закладывает основу для создания будущего передового электромагнитного оружия.

Гиперзвуковой снаряд

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Следующим этапом программы является THEMA — технология электромагнитной артиллерии. Его целью является подготовка к испытаниям электромагнитной рельсовой пушки на полигоне к 2028 году. На заключительном заседании представили результаты каждого компонента EMRG.

Для того чтобы пушка выдерживала высокие температуры и трение, ее покрыли износостойким материалом. Отмечается, что материалы продлили срок службы пушки. Скорость боеприпаса будет достигать скорости до 6 Махов — 7460 км/ч. Сейчас эффективность концепции была испытана на скорости до 5 Махов (6125 км/ч).

Напомним, в январе 2022 года стало известно, что Япония разрабатывает рейлган для перехвата гиперзвуковых ракет.

19 сентября СМИ писали, что в США отложили принятие гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.