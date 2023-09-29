Європейський "рейлган" перевершує всі очікування: що відомо про гіперзвукову гармату EMRG

В ЄС працюють над електромагнітною гарматою, яка буде прискорювати боєприпас до гіперзвукових швидкостей до 7400 км/год. Для цього створили новий матеріал, щоб витримувати високі температури та тертя.

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Європейська оборонна агенція (EDA) провела фінальне засідання проєкту PILUM, який зосереджений на створені революційної електромагнітної гармати. Результати перевищують всі очікування. Про це повідомляє пресслужба EDA.

Розробка унікальна тим, що на відміну від інших "рейлганів", європейська розробка буде зосереджена на створенні рейкової гармати. Завдяки електромагнітному впливу, снаряд всередині гармати отримає додаткове прискорення, що збільшить як швидкість снарядів, так і дальності дії.

Програму започаткували у квітні 2021 року за фінансування Європейської комісії в межах ширшої програми. Розробка ведеться одразу у трьох напрямках: рейкової гармати, снаряда та системи для накопичення і перетворення електричної енергії. В проєкті PILUM працює 7 компаній. Всі вони погодились, що в розробці зафіксовано суттєвого прогресу. Він закладає основу для створення майбутньої передової електромагнітної зброї.

Гіперзвуковий снаряд

Наступним етапом програми є THEMA – технологія електромагнітної артилерії. Його метою є підготовка до випробувань електромагнітної рейкової гармати на полігоні до 2028 році. На кінцевому засіданні представили результати кожного компоненту EMRG.

Для того, щоб гармата витримувала високі температури та тертя, її покрили зносостійким матеріалом. Зазначається, що матеріали подовжили термін служби гармати. Швидкість боєприпасу буде сягати швидкості до 6 Махів — 7460 км/год. Наразі ефективність концепції була випробувана на швидкості до 5 Махів (6125 км/год).

Нагадаємо, в січні 2022 року стало відомо, що Японія розробляє рейлган для перехоплення гіперзвукових ракет.

19 вересня ЗМІ писали, що у США відклали прийняття гіперзвукової ракети Dark Eagle.