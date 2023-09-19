Прийняття гіперзвукової ракети Dark Eagle у США відкладено до кінця року: названо причину

Військові кажуть, що вони знаходять проблеми з ракетою, але це добре, бо армія прийме на озброєння тільки безпечну й працездатну розробку.

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Армія США не зможе поставити на озброєння гіперзвукову ракету Dark Eagle до кінця фінансового року, який закінчується вже 30 вересня. Проте є ймовірність зробити це до кінця 2023 року. Про це повідомляє Defense News.

Через скасування критично важливого випробування проєкт Common Hypersonic Glide Body затримується. Випробування, за словами помічника міністра армії з питань закупівель, логістики та технологій Дага Буша, мали бути досить близькими до робочого тесту, а не до тестування розвитку розробки.

"У нас все ще є шлях із подальшим випробуванням, щоб отримати польові можливості до кінця календарного 2023 року. Ми знаходимо проблеми. Насправді добре, що ми їх знаходимо", — сказав Буш.

Він додав, що армія не буде впроваджувати щось, доки не буде впевненості працездатності установки та вона буде безпечною для використання.

Гіперзвукова ракета зможе долати понад 6100 км за годину. При цьому під час польоту вона буде маневрувати на різних висотах, що ускладнить її виявлення. Комплекс Dark Eagle складається з пускової установки, системи наведення та теплозахисного екрана.

Американська оборонна корпорація Lockheed Martin займається інтеграцією гіперзвукових ракет на базі вантажівки.

Нагадаємо, 15 вересня ЗМІ писали, що гіперзвукова ракета — це gamechanger, якого наразі немає на озброєнні США.

22 серпня у США провели перший пуск гіперзвукової ракети ARRW після провального тесту в березні.