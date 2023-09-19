Принятие гиперзвуковой ракеты Dark Eagle в США отложено до конца года: названа причина

Военные говорят, что они находят проблемы с ракетой, но это хорошо, потому что армия примет на вооружение только безопасную и работоспособную разработку.

Related video

Армия США не сможет поставить на вооружение гиперзвуковую ракету Dark Eagle до конца финансового года, который заканчивается уже 30 сентября. Однако есть вероятность сделать это до конца 2023 года. Об этом сообщает Defense News.

Из-за отмены критически важного испытания проект Common Hypersonic Glide Body задерживается. Испытания, по словам помощника министра армии по вопросам закупок, логистики и технологий Дага Буша, должны были быть достаточно близкими к рабочему тесту, а не к тестированию развития разработки.

"У нас все еще есть путь с дальнейшим испытанием, чтобы получить полевые возможности до конца календарного 2023 года. Мы находим проблемы. На самом деле хорошо, что мы их находим", — сказал Буш.

Он добавил, что армия не будет внедрять что-то, пока не будет уверенности работоспособности установки и она будет безопасной для использования.

Гиперзвуковая ракета сможет преодолевать более 6100 км в час. При этом во время полета она будет маневрировать на разных высотах, что усложнит ее обнаружение. Комплекс Dark Eagle состоит из пусковой установки, системы наведения и теплозащитного экрана.

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin занимается интеграцией гиперзвуковых ракет на базе грузовика.

Напомним, 15 сентября СМИ писали, что гиперзвуковая ракета — это gamechanger, которого пока нет на вооружении США.

22 августа в США провели первый пуск гиперзвуковой ракеты ARRW после провального теста в марте.