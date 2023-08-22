В США провели первый пуск гиперзвуковой ракеты ARRW после провального теста в марте

В Воздушных силах не стали сообщать, завершились ли тесты успешно, однако еще в марте они говорили, что проведут все намеченные испытания AGM-183A.

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Воздушные силы США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A после провальных тестов после почти полугодового перерыва. Об этом сообщает Defense News.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress совершил тестовый пуск ракеты AARW у побережья Южной Калифорнии. Ракета AARWM или AGH-183A будет способна лететь со скоростью более 5 Махов (более 6100 км/ч).

Последнее испытание в марте завершилось неудачно. Сначала Воздушные силы не говорили о результатах, но потом министр Фрэнк Кендалл заявил, что оно не было успешным. Поэтому они даже больше сосредоточились на другом проекте HACM, а не AARW.

Нынешние испытания состоялись 19 августа. В Воздушных силах не сказали, завершились ли они успехом, однако сказали, что они получили новые ценные знания о возможностях ARRW и они позволят развивать как проект AARW, так и другой проект — гиперзвуковая ударная крылатая ракета.

По словам представителя ПС, испытания были сосредоточены на комплексной проверке производительности AARW и на совершенствовании испытательных и оценочных возможностей службы в будущих исследованиях. Ранее начальник отдела закупок ПС Эндрю Хантер заявил, что служба планирует провести последние два испытания AARW для развития гиперзвуковых программ.

Напомним, 25 июля СМИ писали, что ВМС США начали разработку гиперзвуковой ракеты HALO для истребителя F/A-18.

15 июня в Израиле заявили о работе над созданием комплекса SkySonic для перехвата гиперзвуковых ракет.