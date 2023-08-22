У США провели перший пуск гіперзвукової ракети ARRW після провального тесту в березні

У Повітряних силах не стали повідомляти, чи завершились тести успішно, однак ще в березні вони казали, що проведуть всі намічені випробування AGM-183A.

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Повітряні сили США провели випробування гіперзвукової ракети AGM-183A після провальних тестів після майже піврічної перерви. Про це повідомляє Defense News.

Бомбардувальник B-52 Stratofortress здійснив тестовий пуск ракети AARW біля узбережжя Південної Каліфорнії. Ракета AARWM або AGH-183A буде здатна летіти зі швидкістю понад 5 Махів (понад 6100 км/год).

Останнє випробування в березні завершилось невдало. Спочатку Повітряні сили не казали про результати, але потім міністр Френк Кендалл заявив, що воно не було успішним. Відтак вони навіть більше зосередились на іншому проєкті HACM, а не AARW.

Нинішні випробування відбулись 19 серпня. У Повітряних силах не сказали, чи завершились вони успіхом, проте сказали, що вони отримали нові цінні знання про можливості ARRW й вони дозволять розвивати як проєкт AARW, так і інший проєкт — гіперзвукова ударна крилата ракета.

За словами представника ПС, випробування були зосереджені на комплексній перевірці продуктивності AARW і на вдосконаленні випробувальних і оцінювальних можливостей служби у майбутніх дослідженнях. Раніше начальник відділу закупівель ПС Ендрю Хантер заявив, що служба планує провести останні два випробування AARW для розвитку гіперзвукових програм.

Нагадаємо, 25 липня ЗМІ писали, що ВМС США розпочали розробку гіперзвукової ракети HALO для винищувача F/A-18.

15 червня в Ізраїлі заявили про роботу над створенням комплексу SkySonic для перехоплення гіперзвукових ракет.