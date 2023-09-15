Гиперзвуковое оружие — "gamechanger", которого нет у США, — WSJ (фото)

США исследовали гиперзвуковые возможности еще в 1960-х годах, а затем эти данные описывали в научных журналах. По данным СМИ, этими данными воспользовались китайцы для собственных работ.

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В 2021 году Китай запустил гиперзвуковую ракету над Южнокитайским морем. Она двигалась со скоростью 24 тыс. км/ч. Это шокировало США, но пока они таким вооружением не обладают. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Тогда, летом 2021 года Вашингтон пришел к выводу, что Пекин тестировал гиперзвуковое оружие — оно может обходить большинство систем ПВО, запускаться с больших расстояний и достигать любой точки на Земле менее чем за час. Китай и РФ готовы использовать гиперзвуковое оружие, но США до сих пор его не имеют.

Однако сейчас США активно инвестируют в создание гиперзвуковых ракет и привлекают к разработкам частный сектор. Эти расходы являются частью восстановления доминирования США в ключевых военных технологиях на фоне новой эры соперничества великих держав.

Проблема Пентагона в создании гиперзвукового оружия постоянно имеет неудачи, от неудачных летных испытаний до отсутствия четкого и всеобъемлющего плана размещения оружия. И пусть российское оружие не такое технологичное, как китайское и базируется на советских разработках, однако оно тоже беспокоит чиновников.

В чем сложность перехвата гиперзвукового оружия?

Баллистические ракеты могут двигаться на гиперзвуковой скорости, но они следуют по предсказуемой траектории полета, что облегчает их перехват. Крылатые ракеты, как и американский Tomahawk, могут маневрировать, но большинство таких ракет движется медленнее. Гиперзвуковые ракеты сочетают в себе скорость со способностью летать на низкой высоте и маневрировать в полете, что делает их трудными целями для радаров или спутников. Это делает их почти невозможными для перехвата существующими системами.

Темно-синий цвет — траектория баллистической ракеты, розовый — гиперзвуковая, а зеленый — крылатая ракета. На графике изображено расстояние, которое преодолеют ракеты за 14,6 минут Фото: The Wall Street Journal

США и Япония уже работают над собственными системами для перехвата гиперзвуковых ракет, но это потребует еще лет 10 разработки, прежде чем они поступят на вооружение.

Китай использовал американские исследования

В издании заявляют, что Пекин ускорил свои усилия по разработке гиперзвукового вооружения. Часто он использовал американские опыты из публичных научных журналов. В частности, была опубликована информация о вычислительной гидродинамике, которая помогает моделировать гиперзвуковой полет.

"По сути, мы научили мир гиперзвуку", — сказал Ричард Халлион, аэрокосмический аналитик, который внимательно следил за гиперзвуковыми технологиями более 50 лет.

Также США работают над двумя программами гиперзвукового оружия GACM и ARRW. Последняя, как утверждается, остановлена из-за неудачных испытаний.

Проекты гиперзвуковой ракеты в США Фото: The Wall Street Journal

Напомним, 8 сентября в США не смогли запустить гиперзвуковую ракету LHRW — это может задержать принятие на вооружение.

22 августа в США провели первый пуск гиперзвуковой ракеты ARRW после провального теста в марте.