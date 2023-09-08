В США не смогли запустить гиперзвуковую ракету LHRW: какие последствия ощутит Пентагон

В американском Минобороны заявили, что предварительной причиной отмены запуска ракеты Dark Eagle стал отказ одного из аккумуляторов. Теперь поставить эти ракеты на вооружение армии США до конца года, как планировалось изначально, будет проблематично.

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Запланированное испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle в составе комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LHRW), которое должно было состояться на станции космических сил на мысе Канаверал, было отменено. В канцелярии Пентагона сообщили, что запуск ракеты был отложен после предполетных проверок испытания. О том что значит для американского оборонного ведомства данное событие рассказали 7 сентября обозреватели The War Zone.

В публикации говорится, что американская армия давно поставила приоритетную цель — получить первые оперативные ракеты Dark Eagle до конца этого года. Однако отмена испытаний, запланированных на 6 сентября, а также неудачный тест LHRW в марте текущего года, ставят под угрозу реализацию планов по поставках на боевое дежурство ракет Dark Eagle.

Между тем в Пентагоне не теряют оптимизма и отмечают, что эти неудачи — один из этапов на пути созданию гиперзвукового оружия.

"Министерство смогло успешно собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, которые будут использованы для дальнейшего продвижения к созданию наступательного гиперзвукового оружия", — заявили в Минобороны США.

Между тем задержки в данной программе тормозят планы уже Военно-морских сил США по внедрению аналогичной ракеты морского базирования, которая должна быть реализован к 2025 году.

Система вооружений LHRW

Причина отмены испытаний

Директор по программам стратегических систем в Конгрессе США вице-адмирал ВМС Джонни Вулф заявил, что автоматизированные предполетные проверки выявили, что не сработал один из аккумуляторов. Это привело к отмене запуска ракеты.

"Мы активно расследуем причину отказа от испытаний и продолжим разработку и дополнительные испытания в поддержку ввода в эксплуатацию в армии, как только причина будет выявлена и устранена", — заявил он.

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Обозреватели пишут, что два провальных испытания в этом году ставят под сомнение ближайшее будущее совместной программы гиперзвуковых ракет армии и флота. Армия надеялась получить оперативный потенциал с Dark Eagle до конца этого года, но это становится все более маловероятным, подчеркнули авторы публикации.

Ранее сообщалось, что ВВС США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A после провальных тестов после почти полугодового перерыва. Испытания провели у побережья Южной Калифорнии, где Бомбардировщик B-52 Stratofortress совершил тестовый пуск ракеты AARW.