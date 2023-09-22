Лазерное и электромагнитное оружие: Франция и Германия раскрыла возможности танка MGCS

Министр обороны Франции говорит, что технологичность танка будет абсолютно колоссальной, потому что он будет иметь новейшие разработки. До конца года должны определиться спецификации машины.

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Министерство обороны Франции и Германии ведут переговоры о создании танка следующего поколения MGCS. После этого другие страны могут присоединиться к разработке. Об этом сообщает Defense News.

В следующем году ожидается, что лидеры танковых отраслей KNDS и Rheinmetall начнут переговоры с Министерствами обороны Франции и Германии. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Италия, Нидерланды и "многие другие" уже выразили заинтересованность в присоединении к проекту.

В свою очередь Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что на первом этапе другие страны могут присоединиться в качестве наблюдателей. Тем более Италия имеет собственные требования к видению танка будущего. Поэтому партнеры смогут присоединиться, когда Германия и Франция согласуют спецификации танка.

До конца года Берлин и Париж будут работать над спецификацией проекта. Это позволит обоим правительствам поддерживать свои военные цели, потому что ожидается, что подрядчики MGCS будут продвигать собственные идеи относительно танка. Лекорню ожидает, что первые контракты будут подписаны в 2024 году, а поступить на вооружение машина должна в перспективе 2040-2045 годы.

Особенности танка будущего MGCS танка будущего

По словам французского министра обороны, танк будет модульной платформой. Машина будет работать как с экипажем, так и без него в автоматизированном режиме. Кроме этого ожидается, что танк будет иметь определенное электромагнитное оружие, средства электронной борьбы и лазерное оружие.

MGCS должен получить комплекс активной защиты, защиту от беспилотников, функции искусственного интеллекта и кибербезопасность. Лекорню заявляет, что технологический прорыв будет "абсолютно колоссальным". Кроме этого Франция и Германия учтет опыт войны в Украине. Основным будет оперативная поддержка и обслуживание танка на поле боя.

Министр обороны Борис Писториус также заявил, что MGCS будет более совершенной разработкой, чем отдельные машины Германии, Испании или Италии.

Напомним, в сентябре 2022 года Nexter и KMW представили проект танка MGCS.

19 июня Южная Корея представила дизайн будущего танка К3, который будет иметь 130-мм пушку.