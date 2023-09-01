Китайский футуризм: в НОАК заявили о лидерстве над Японией и США в создании рельсотрона

Китайскаие военные утверждают, что новая электромагнитная пушка способна выстреливать 124-килограммовый снаряд со скоростью 700 км в час менее чем за 0,05 секунды.

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Китайские Военно-морские силы утверждают, что разработали мощную электромагнитную рельсовую пушку, способную запускать снаряды с "очень высокой" скоростью и точностью. По словам представителей НОАК, в создании футуристического оружия китайские специалисты якобы опережают коллег из США и Японии. Об этом 1 сентября сообщили обозреватели The Defence Post.

Авторы материала со ссылкой на китайские источники пишут, что новый рельсотрон от китайских инженеров способен выстреливать снаряд в 124 кг со скоростью 700 км в час менее чем за 0,05 секунды. Если такие показатели соответствуют действительности, то китайская разработка может произвести революцию в военном деле, так как такое оружие за счет более быстрых, точных и разрушительных ударов откроет новую страницу военных технологий.

Конкуренция с США и Японией

Заявление Китая о разработке и испытании мощной рельсовой пушки прозвучало после того, как Япония задумалась о сотрудничестве с США в создании системы основе электромагнитной пушки против гиперзвукового оружия.

Сообщается, что Токио объявил о выделении 56 млн долларов на поддержку этой инициативы, которая может дать реальные результаты ко второй половине текущего десятилетия.

ВМС США также пытались разработать электромагнитный рельсотрон с возможностью многозарядной и автоматической стрельбы, отмечают авторы материала, однако исследования и разработки по этому перспективному оружию были отменены из-за финансовых ограничений, проблем с интеграцией боевых систем и технологической зрелости других видов оружия. Поэтому те средства, которые были выделены на разработку рельсотрона и составившие около 500 млн долларов, будут направлены на создание гиперзвуковых ракет.

Ранее сообщалось, что французские специалисты рассказали о первых результатах в создании электромагнитной пушки, предназначенной для вооружения кораблей. Сообщалось о двух электромагнитных орудиях — пусковой установке NGL-60 калибра 60 мм и пушке RAFIRA калибра 25 мм.