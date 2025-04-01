Интегрируют уроки современного боя: в США создали подразделение ударных FPV-дронов

В США признали растущую роль беспилотников в современной войне и для повышения своих боевых возможностей в Корпусе морской пехоты США создали специальную команду по ударным беспилотникам для повышения боевых возможностей

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Об этом сообщает издание The Defensepost.

Команда штурмовых беспилотников Корпуса морской пехоты будет проходить обучение на самых современных беспилотных системах.

"Миссия команды заключается в том, чтобы интегрировать уроки современного боя, представлять Корпус морской пехоты на межвидовых, национальных и международных соревнованиях и через итерационное обучение и соревнования вносить вклад в развитие передовых возможностей беспилотников FPV для повышения эффективности боевых действий", — заявили в службе.

MCADT будет базироваться в Вирджинии.

Отмечается, что создание MCADT было обусловлено быстрым развитием беспилотников и их тактики применения, которая наблюдалась в текущих геополитических конфликтах, особенно в Восточной Европе.

Издание отмечает, что российско-украинская война подчеркнула тактическое преимущество беспилотников FPV, которые широко используются для нападения на территорию и изменения динамики поля боя.

"Сегодняшнее поле боя быстро меняется, и мы должны адаптироваться так же быстро", — пояснил старший офицер MCADT майор Алехандро Тавизон.

Первые учебные соревнования операторов дронов запланированы на июнь этого года.

Напомним, что в Украине испытали новые FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 километров, полностью неуязвимых к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).