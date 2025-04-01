Інтегрують уроки сучасного бою: в США створили підрозділ ударних FPV-дронів

У США визнали зростаючу роль безпілотників у сучасній війні і для підвищення своїх бойових можливостей в Корпусі морської піхоти США створили спеціальну команду з ударних безпілотників для підвищення бойових можливостей

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Про це повідомляє видання The Defensepost.

Команда штурмових безпілотників Корпусу морської піхоти проходитиме навчання на найсучасніших безпілотних системах.

"Місія команди полягає в тому, щоб інтегрувати уроки сучасного бою, представляти Корпус морської піхоти на міжвидових, національних і міжнародних змаганнях і через ітераційне навчання та змагання вносити внесок у розвиток передових можливостей безпілотників FPV для підвищення ефективності бойових дій", — заявили в службі.

MCADT базуватиметься у Вірджинії.

Зазначається, що створення MCADT було зумовлене швидким розвитком безпілотників та їхньої тактики застосування, яка спостерігалася в поточних геополітичних конфліктах, особливо у Східній Європі.

Видання зазначає, що російсько-українська війна підкреслила тактичну перевагу безпілотників FPV, які широко використовуються для нападу на територію та зміни динаміки поля бою.

"Сьогоднішнє поле бою швидко змінюється, і ми повинні адаптуватися так само швидко", – пояснив старший офіцер MCADT майор Алехандро Тавізон.

Перші навчальні змагання операторів дронів заплановані на червень цього року.

Нагадаємо, що в Україні випробували нові FPV-дрони на оптоволокні із дальністю понад 20 кілометрів, повністю невразливих до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).