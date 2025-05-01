Угода про надра: Зеленський назвав зустріч з Трампом історичною й анонсував "інші результати"

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч з головою Сполучених Штатів Америки у Ватикані історичною. Одним із перших результатів цих перемовин є підписання угоди про мінерали.

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Про це він повідомив у своєму зверненні 1 травня. За словами українського лідера, тоді вийшла змістовна зустріч очільників обох держав.

"Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови", — заявив голова держави.

За словами українського лідера, угода значно змінилась у процесі підготовки. Володимир Зеленський додав, що тепер це дійсно рівноправна угода. Вона створює можливість не тільки для вагомих інвестицій в Україну, а й суттєвої модернізації виробництв та юридичних практик у країні.

Угодою не передбачається борг. За умовами договору створюється Фонд відновлення, який буде інвестуватиме в Україну. Володимир Зеленський додав, що підписаний документ буде направлений на ратифікацію у Верховну Раду України.

Зазначимо, що зустріч двох президентів відбулась у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска. За словами Дональда Трампа, Володимир Зеленський став більш зацікавленим в угоді щодо корисних копалин, а зустріч була "прекрасною".

Угода про корисні копалини: що відомо

Зазначимо, що угода про корисні копалини була підписана в ніч на 1 травня. Це підтвердила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Повний текст угоди зі США був оприлюднений Кабінетом міністрів України 1 травня. Однак, за словами народного депутата Ярослава Железняка, в ньому не згадуються гарантії безпеки для України.

В Білому домі раніше прокоментували договір. Там назвали його спільним партнерством, від якої виграє як американський, так і український народ.