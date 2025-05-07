Трамп оголосив, що у США тепер святкуватимуть два Дні перемоги

Тепер у США відзначатимуть 8 травня День перемоги у Другій світовій війні, а також День перемоги у Першій світовій війні — 11 листопада.

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Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні", — повідомив Трамп.

Пост Дональда Трампа Фото: скриншот

Президент США вважає, що незважаючи на те, що "ми виграли обидві війни, і ніхто не був поруч із нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском", але "ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити!"

"Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!", — повідомив Дональд Трамп.

Традиційно, в останній понеділок травня у США відзначають День поминання, згадуючи всіх військовослужбовців, які загинули в усіх війнах. Схожим американським святом є День ветеранів, що відзначається 11 листопада. Цей день присвячений усім ветеранам воєн — як живим, так і померлим.

Друга світова війна для США закінчилася 2 вересня 1945 року, коли на борту лінкора ВМФ США "Міссурі" було підписано Акт про капітуляцію Японії. Згідно з відкритими джерелами, втрати США у Другій світовій війні становили 418 тисяч осіб.

У Першу світову війну США вступили 6 квітня 1917 року. До цього вони зберігали нейтралітет. Втрати склали 117 465 осіб. 11 листопада 1918 року Німеччина підписала угоду про перемир'я.

Найбільших втрат у Другій світовій війні зазнали країни (тоді республіки), що входили до СРСР — 26,6 мільйона осіб. Китай — втратив 13,5 мільйонів, Німеччина — 6,48 мільйонів, Польща — 6 мільйонів, серед яких більше половини — це жертви Голокосту. Втрати Японії склали — 3,76 мільйона осіб.

Як зазначає Український інститут національної пам'яті, Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. Ціною цього стали надзвичайні втрати українців та громадян України інших національностей протягом 1939-1945 років. Найважчі — демографічні, які оцінюються у 8-10 мільйонів осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Москву на 9 травня приїде китайський лідер Сі Цзіньпін.