Хто не приїхав на парад 9 травня до Москви: чому Ердоган, Орбан та Моді ігнорували Путіна

Дональд Трамп заявив, що Росія не була таким вирішальним фактором, як США у перемозі над фашизмом під час Другої світової війни. Офіційний Вашингтон не представлений взагалі на параді у Москві 9 травня. Лідери яких ще країн і чому відкинули запрошення Путіна, з’ясовував Фокус.

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Президент США заявляє, що Сполучені Штати були «домінуючою силою» у перемозі над фашизмом у Другій світовій війні. «У Росії великий день 9 травня. До речі, вони втратили мільйони людей, але не зіграли такого вирішального фактора, як ми. Ми перемогли у війні, перемогли за допомогою інших», — сказав Трамп, який днями підписав прокламацію, що оголосила 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні. За словами глави Білого дому, без жертв солдатів США «результат війни міг би бути зовсім іншим».

Нещодавно деякі так звані ліберальні росЗМІ повідомляли, що на парад у Москву 9 травня може прибути держсекретар США Марко Рубіо. Між тим в результаті Сполучені Штати проігнорували урочисті заходи у російській столиці.

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Чому Ердоган та Орбан проігнорували урочистості Путіна 9 травня

Президент Сербії Вучич, а також прем’єр Словаччини Фіцо — єдині євролідери, які прибули до російської столиці. Навіть Віктор Орбан — послідовний союзник Москви в ЄС — не приїхав на парад Путіна. Як зазначили в канцелярії угорського прем’єра, «такий візит навіть не обговорювався», оскільки для «угорського народу закінчення Другої світової війни мало дещо інше значення, ніж для других держав». Можна припустити, що за цим дипломатичним формулюванням ховається той факт, що під час Другої світової Угорщина воювала на боці нацистської Німеччини.

Деякі експерти, між тим, вважають, що геополітична обережність раніше гіперактивного на міжнародній арені Орбана продиктована внутрішньополітичною погодою, зокрема парламентськими виборами-2026, від результату яких напряму залежить його подальша прем’єрська доля.

Окрім Угорщини проігнорували парад у Москві й чимало не європейських держав. Зокрема, без пояснення причин не приїхав до РФ президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який досить часто контактує з Путіним і, більш того, називає його своїм другом.

Показово, що за кілька днів до параду на Червоній площі пан Ердоган провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, за підсумками якої підтримав бачення американського президента щодо врегулювання російсько-української війни. З огляду на те, що президент США заявив про намір залучити турецького колегу до мирно-переговорного процесу у якості посередника, Ердоган, вочевидь, вирішив не їхати на парад Путіна з тим, аби бодай формально зберігати позицію «над сутичкою» в контексті майбутньої посередницької ролі.

Посередники з Саудівської Аравії також не приїхали

До речі, якщо говорити про посередників, то слід згадати країни Перської затоки, зокрема ОАЕ та Саудівську Аравію. Ці дві впливові держави, які послідовно і досить ефективно відіграють роль посередників в обмінах полоненими між Україною та РФ, також не представлені своїми лідерами на параді у Москві. І в такій їхній позиції теж простежується «рука Трампа». Чому? У Білому домі офіційно підтвердили візит 13-16 травня до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ президента Трампа.

При цьому сам Трамп днями під час спілкування з журналістами у Білому домі, говорячи про своє близькосхідне турне, анонсував «історичне оголошення». Агентство Associated Press припускає, що Трамп планує перейменувати Перську затоку на «Аравійську затоку». Цю ідею гаряче підтримують ОАЕ, Саудівська Аравія та інші країни регіону, тому цілком ймовірно вони, в очікуванні «подарунку» від Трампа, вирішили не їхати до Москви, діями якої президент США останнім часом висловлював публічне невдоволення.

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Ймовірне перейменування Перської затоки категорично не сприймає Іран, але очевидно, що його відсутність на параді Путіна, передусім, пов’язана з військовою обстановкою. До слова, той таки Трамп 21 березня звернувся до Конгресу США із закликом атакувати Іран через загрозу національній безпеці.

Саме через питання нацбезпеки, а конкретно — війну з Пакистаном — не поїхав на урочистості до Москви прем’єр Індії Нарендра Моді, відправивши натомість до РФ представників Міноборони.

Не приїхала, як повідомляють росЗМІ, на парад половина лідерів країн БРІКС. Наприклад, ПАР, де, до слова, нещодавно побував з візитом президент Зеленський, надіслала міністра оборони, Індонезія, яка цього річ приєдналася до БРІКСу, також обмежилася представництвом профільного міністра. Втім, найбільшою загадкою, на переконання експертів, залишилася причина відсутності на параді Путіна лідера КНДР Кім Чен Ина.

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Провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що Кім Чен Ин не приїхав до РФ, тому що просто не полюбляє «загальні збори». «На мій погляд, це внутрішньополітичне рішення, що ніхто крім нього самого не повинен представляти Пхеньян на параді у Москві, а він вирішив не губитися, як то кажуть, у натовпі. Хоча відсутність Північної Кореї – воєнного союзника РФ є дійсно несподіванкою. Ще один «побратим» Росії – Іран також не був представлений на московському параді і, як на мене, тут свою роль відіграла температура стосунків між Москвою та Тегераном. Відносини РФ та США дещо налагодилися, а це страшенно не подобається Ірану, оскільки Сполучені Штаті прагнули, щоб Росія забрала в Ірану його напрацювання по ядерному озброєнню. Іран, звісно, був проти, але той факт, що РФ тут хотіла допомогти США надзвичайно дратує Тегеран», — зауважує експерт у розмові з Фокусом.

На його думку, деякі лідери відкинули запрошення Путіна на парад, спіймавши відповідний сигнал Білого дому: «Дональд Трамп, оголосивши 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, послав чіткий сигнал світу. Від США в Москву взагалі ніхто не прилетів, хоча подейкували, що може бути на параді Путіна Рубіо. Також звертає на себе увагу відсутність на найвищому рівні Індії, хоча у цієї країни є «алібі» - війна з Пакистаном. Тобто, Моді дійсно хотів прилетіти до РФ, як «голуб миру», а натомість став «орлом війни» всередині власної країни. До речі, уявіть лише собі, що було б, якби Індія і Пакистан приїхали б на цей парад… Ну, а якщо говорити про інших значущих гравців, котрі проігнорували запрошення Кремля, то слід згадати також країни Перської затоки, які очікують в гості Трампа. Я, до речі, не виключаю, що невдовзі буде заява США про зміну в офіційних документах назви і замість Перської затоки буде Арабське море або щось на кшталт цього. Тому країни затоки тримають тут ніс за вітром – американським».

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Коментуючи відсутність на параді у Москві президента Туреччини Ердогана, експерт наголосив: «У Анкари, попри напускну мішуру, далеко не найкращі стосунки з Москвою. До речі, коли я понад рік тому був у Туреччині і зустрічався з представниками тамтешнього МЗС, мені казали, що, мовляв, у них з РФ є свої стосунки і це – реалії життя. Але паралельно з цим колишній представник Туреччини в НАТО під час зустрічі сказав мені, що у них є дві війни з РФ – Сирія та Лівія. Тобто, попри заяви про гарні стосунки, вони воювали кілька років тому і воюють насправді й зараз. Ну, а ми не маємо забувати про постачання нам турками на початку повномасштабного вторгнення «Байрактарів». При цьому, зауважу, Туреччина не продає РФ нічого зі свого озброєння, а це для нас дуже важливо».

В цілому, той факт, що чимало провідних світових лідерів проігнорували запрошення Путіна на парад 9 травня Іван Ус пояснює тим, що для РФ парад — це демонстрація її ваги у світі. А оскільки де-факто ця вага не є такою, якою її намагається подати рос пропаганда, то чимало світових лідерів відмовилися від поїздки до Москви, «щоб не псувати собі політичний некролог».

Як вплинув Трамп на парад 9 травня

Логіка тих лідерів, які вирішили не їхати на парад у Москву 9 травня, полягає в їх залежності від третіх країн, вважає політолог Олег Лісний. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт підкреслив: «В багатьох є залежність від Китаю. Взагалі, я вважаю, що центровою фігурою путінського параду став саме Сі, з яким прагнули зустрітися всі лідери, що прибули до Москви. А ті союзники, що не приїхали, керувалися різними мотивами. Деякі держави вважають Росію своїм ситуативним партнером і не хочуть зайвий раз «світитися», псуючи своє геополітичне реноме».

Назвавши парад 9 травня у російській столиці демонстрацією єдності РФ і КНР, політолог зауважив: «Уявити собі Рубіо і Сі біля одного мавзолею надо складно, тому США не делегували на парад Путіна нікого. Таким чином, Штати поки що безуспішно намагаються віддалити Москву від Пекіна. В той же час Іран проігнорував парад у Москві, бо йому зараз не до постановочних спектаклів, як і Індії.

ПАР, а також Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки не стали гостями параду на Червоній площі з огляду на позицію США, а також бажання зафіксувати свою начебто нейтральну позицію в питанні російсько-української війни, констатує Олег Лісний. Через своєрідний тандем з Трампом в питанні мирногого врегулювання, вважає експерт, не приїхав до російської столиці на урочистості президент Туреччини, а ОАЕ та Катар, «засвітившись» у посередництві в обміні полонених та викрадених дітей вирішили «не світитися» натомість на Червоній площі.

Загалом, переконаний політолог, присутність лідера тієї чи іншої країни 9 травня на параді у Москві є наочним доказом толерування російсько-української війни.