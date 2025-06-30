Ту-160 станет больше? Зачем РФ наращивает производство на Казанском заводе и при чем тут "Паутина"

Единственный в России завод, способный производить стратегические бомбардировщики Ту-160, расширяет инфраструктуру. Казанский авиационный завод возводит новые цеха на фоне потерь авиации после операции СБУ "Паутина". Фокус выясняет, спасет ли это российскую авиацию и почему Украине стоит внимательно за этим следить.

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Россия наращивает производство самолетов на Казанском авиационном заводе. Спутниковые снимки показывают, что РФ подготовила ангары площадью около 19 тыс. кв.м, но их ввод в эксплуатацию запланирован не ранее конца 2026 года.

Завод специализируется на создании и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160, Ту-22 и гражданских самолетов Ту-214. Новые ангары, один из которых достигает 320 метров в длину, строятся для ремонта и обслуживания авиации. По данным Yle, модернизация будет стоить 90 млрд рублей (примерно 443 млрд грн), но санкции и нехватка рабочей силы тормозят процесс.

После операции СБУ "Паутина", которая уничтожила или повредила 41 российское судно, расширение должно компенсировать дефицит авиации, но проблемы с ресурсами усложняют задачу.

Что известно о Казанском авиационном заводе

Завод является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РФ и специализируется на производстве, модернизации и ремонте авиационной техники, в частности стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-22 и гражданских самолетов Ту-214. По сути, он является единственным предприятием в России, способным создавать, ремонтировать и модернизировать стратегические самолеты.

20 января 2025 года завод атаковали дроны, один из которых попал в пустой резервуар.

По информации издания Defence Express, Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (КАПО) в конце декабря 2024 года вывел из цеха новый самолет Ту-214 с регистрационным номером RA-64535, изготовленный для Министерства промышленности и торговли РФ. Этот самолет уже совершил первый полет и был отправлен в Беларусь для покраски. Однако, несмотря на амбициозные планы российского правительства, которые предусматривали выпуск 10 самолетов Ту-214 в 2024 году, КАПО смог изготовить только один.

Предыдущий самолет Ту-214, отмечает Defence Express, завод выпустил еще в 2021 году для авиации ФСБ, что указывает на низкие темпы производства. В базовой конфигурации Ту-214 является пассажирским лайнером, но он также изготавливается в специальных версиях для правительственных и силовых структур, в частности как Ту-214Р для радиоэлектронной разведки и Ту-214ОН для разведки по "Договору об открытом небе". Согласно планам, принятым в апреле 2023 года, КАПО должен был выпустить 3 самолета Ту-214 в 2023 году, 7 — в 2024 году, а к 2030 году — всего 70 самолетов. Однако эти цели выглядят нереалистичными из-за системных проблем на предприятии.

КАПО, где работает около 8 тыс. человек, не демонстрирует успехов даже в производстве профильной продукции — стратегических бомбардировщиков. Например, в 2022-2023 годах завод собрал три Ту-160М из советских заготовок по программе "воссоздания", но к началу 2025 года они так и не были переданы Минобороны РФ. Кроме того, цех, предназначенный для перспективного бомбардировщика ПАК ДА (замена Ту-95МС и Ту-160), используется для производства Ту-214, что свидетельствует о неэффективном планировании и нехватке ресурсов.

Модернизация Казанского авиазавода: зачем Россия возводит новые цеха

Заместитель генерального директора компании производителя средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, утверждает, что новейшие цеха Казанского авиационного завода частично возвели еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Таким образом Россия пытается локализовать производство военных и гражданских самолетов, чтобы уменьшить зависимость от импортных компонентов, которые стали недоступными из-за санкций США и ЕС.

По словам эксперта, основной акцент в развитии завода направлен на гражданскую авиацию, в частности на модернизированный Ту-214, который Россия считает наиболее перспективным для импортозамещения. Это один из немногих самолетов, который Россия теоретически может производить, опираясь на собственные технологии и компоненты. Он добавляет, что современные российские самолеты, такие как суперджет МС-21, на 90% зависят от иностранных компонентов, что делает их производство в условиях санкций практически невозможным. Например, двигатели ПД-14, которые Россия пыталась использовать для замены западных аналогов, оказались ненадежными из-за низкого качества и потребности в частом техническом обслуживании.

Храпчинский подчеркивает, что после распада Советского Союза Россия понесла катастрофические потери в сфере авиационного производства.

"Цеха, которые занимались строительством, ремонтом и обслуживанием самолетов стратегической авиации, таких как Ту-22 или Ту-160, были фактически разграблены. Утрачено не только оборудование, но и рабочая документация, которая необходима для производства ключевых компонентов", — поясняет Фокусу эксперт.

Особенно критической была потеря технологии изготовления титановой балки для Ту-160 — основного элемента центроплана этого стратегического бомбардировщика. Эта балка производилась в специальной вакуумной камере, разработанной специалистами Института Патона в Украине. Без этой технологии Россия не может создавать новые Ту-160.

Последние попытки РФ возобновить производство титановых балок оказались неудачными. Храпчинский вспоминает появившиеся в сети видеоматериалы, где российские инженеры демонстрировали новую титановую балку, изготовленную на Казанском заводе.

"Она оказалась некачественной: шелушится, имеет проблемы с прочностью и целостностью. Это свидетельствует о том, что Россия не смогла воссоздать советские технологии. Модернизация Ту-160 — это, по сути, капитальный ремонт с заменой некоторых элементов в кабине, например, установкой современных дисплеев. Но основа самолета остается старой", — объясняет Храпчинский.

Стратегическая авиация России: какие боевые самолеты могут модернизировать на Казанском авиазаводе

Эксперт прогнозирует, что на новых цехах российский ВПК может заниматься модернизацией самолетов Ту-22М3, которых в России осталось немало в законсервированном состоянии. В частности эти "Тушки" способны нести ракеты Х-22, а также более новые Х-32, которые представляют серьезную угрозу из-за сложной траектории полета, что затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны.

"Если Россия сможет восстановить и модернизировать эти самолеты, это станет проблемой для Украины, ведь они могут использоваться для ударов по нашим городам и критической инфраструктуре", — предупреждает эксперт.

Храпчинский призывает не недооценивать усилия России, но и не преувеличивать их возможности.

"Россияне пытаются компенсировать потери, опираясь на старые советские разработки и ограниченные ресурсы. Однако без доступа к современным технологиям их прогресс будет медленным и ограниченным. Для Украины важно внимательно следить за этими процессами, ведь даже модернизированные старые самолеты могут представлять угрозу в условиях войны", — констатирует эксперт.

Напомним, Фокус писал как работают новые украинские КАБы, сколько они стоят и какие шансы им изменить ход войны.

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