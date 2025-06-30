Не повторить 2022-й: грозит ли Сумам новый прорыв со стороны РФ уже в июле

Россияне уже в 20 километрах от Сум и имеют трехкратное преимущество в живой силе. Однако даже несмотря на ожесточенные бои и постоянные обстрелы, этот участок фронта остается относительно стабильным. Фокус выяснил, способна ли РФ на новую волну наступления.

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Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что российские войска находятся в 20 км от Сум, используя численное превосходство в три раза над украинскими силами. Российское наступление на Сумщине совпадает с усилением ракетных и дроновых атак на украинские города, несмотря на переговоры в Турции.

WSJ отмечает, что россияне атакуют, ища слабые места, что заставляет Украину перебрасывать элитные подразделения, такие как отряды ГУР, для стабилизации ситуации.

Один из украинских командиров рассказал изданию, что россияне теряют 300-400 человек ежедневно, но имеют резервы. Его отряд из 12 бойцов семь часов противостоял более многочисленным россиянам в траншее. Другой командир описал бой как жесточайший, с 5500 выстрелами пулеметчика. Украинцы жалуются на нехватку укреплений и мин в регионе.

Министр обороны Рустем Умеров заверил, что оборонительные линии на Сумщине совершенствуются как адаптивная система.

"Укрепления — это не только бетон и траншеи, это адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику противника и всегда служит одной цели: защите наших воинов", — заявил изданию министр.

Атака Сумщины: как близко подошел враг для обстрела

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, несмотря на то, что россияне находятся в 22 км от Сум, они вряд ли смогут применять по городу ствольную артиллерию. Для этого она должна размещаться по самой линии боевого соприкосновения. Например, где-то там возле самой Андреевки, которую освободили украинские военные, или должна быть где-то вблизи, например, Юнаковки. Однако как только артиллерия там будет расположена, она станет целью для FPV-дронов и других артиллерийских систем. По словам эксперта, россияне не будут так рисковать ради террористических обстрелов Сум. Сейчас их ствольная артиллерия размещена в Курской области, чтобы к ним было труднее дотянуться тем самым FPV-дроном. Однако армия РФ может применять по городу реактивные системы залпового огня, которые всегда могли дотянуться до Сум.

"В зависимости от модификации ракет, например, того же самого РСЗО "Смерч" — его зона поражения составляет 70, 90, 120 км", — отмечает Фокусу Коваленко.

Россияне застряли на Сумщине: общая боевая ситуация в регионе

По мнению эксперта, российское наступление на Сумщине с целью создания так называемой буферной зоны пока захлебнулось. Он охарактеризовал его, как "вялое захлебывание" из-за недостатка у России достаточного количества ресурсов. В частности российские солдаты разбросаны по лесополосам и не могут выйти за пределы Юнаковки и потеряли Андреевку. А в районе Варачино, российская армия находится под стагнацией больше, чем месяц. Силы обороны Украины постепенно переходят в формат контратаки.

Также военно-политический обозреватель отмечает, что армия РФ попытается в июле перегруппироваться и сделать вторую волну наступления.

"Но все это будет зависеть от того, какое будет развитие событий именно на Сумщине. Ну и, кроме этого прочего, для перегруппировки и концентрации соответствующих сил и средств необходимо эти силы и средства где-то размещать. Где-то они должны базироваться. А я думаю, что наши силы обороны Украины сейчас контролируют этот участок и могут действовать на опережение. Поэтому концентрация больших сил и средств на отдельно взятые локации для формирования тактической ударной группировки, некоего кулака, ну это немного сложная задача для российских войск. И они будут ограничены именно этим фактором", — подчеркнул Коваленко.

Летнее наступление врага: смогут ли россияне сделать быстрый "бросок" на Сумы

По словам эксперта у российской армии пока нет возможности провести марш-бросок на Сумы. Это сложно и из-за недостатка человеческих ресурсов, и это возможные логистические проблемы. В частности, они боятся столкнуться с ситуацией начала полномасштабного вторжения, когда были почти уничтожены все коммуникации обеспечения российских войск топливом и боеприпасами.

"Поэтому нет, я думаю, что такой вариант сейчас не рассматривается и невозможен у россиян", — считает Коваленко.

Кроме того, по мнению обозревателя, россияне сейчас сами не знают, что делать с Сумской областью, которая им вообще не нужна и которая пожирает их ограниченные ресурсы.

Однако остается вопрос подготовки области к возможному наступлению и продвижению врага, ведь Сумская область не была заминирована противопехотными минами.

"На тот момент Украина была участницей Оттавской конвенции, поэтому я с уверенностью могу сказать, что граница с Россией не была заминирована противопехотными минами — теми, которые нам на самом деле были нужны. Но не из-за халатности, коррупции или нежелания это сделать, а потому что нам это было запрещено международными обязательствами. Мы были обязаны соблюдать условия этой конвенции. Только недавно Украина начала процесс выхода из нее, и, думаю, в течение ближайших шести месяцев ситуация постепенно начнет меняться", — добавил эксперт.

По данным главы ОО "Украинское объединение Мрия" и Антикоррупционного совета при Минобороны Юрия Гудименко, в течение 2016-2020 годов Павлоградский химзавод уничтожил 3 млн противопехотных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С с армейских складов.

Напомним, ранее Александр Сырский заявил, что украинские военные остановили продвижение российских оккупантов в приграничных районах Сумской области. Линия боевого соприкосновения стабилизирована.

Также Фокус писал о том, что происходит на границе Днепропетровской и Донецкой областей, почему линия обороны дает трещины и какое значение имеют последние кадровые решения в ВСУ.