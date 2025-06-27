Действительно ли "посыпалась" оборона ВСУ? Что происходит на границе Донецкой и Днепропетровской областей

Российские войска активизировали наступление на западе Донецкой области, приближаясь к административной границе с Днепропетровской областью. Фокус разбирался что происходит на этом участке фронта, почему линия обороны дает трещины и какое значение имеют последние кадровые решения в ВСУ.

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Аналитики DeepState сообщают о серьезном обострении ситуации на западе Донецкой области, рядом с административной границей Днепропетровской области. По их данным, противник активно продвигается на новопавловском направлении, в частности от Алексеевки до Зеленого Поля.

Сейчас российские войска смогли захватить позиции возле сел Бурлацкое, Шевченко и Свободное Поле, а также, возможно, Алексеевку и Багатир. Кроме того, под огневым давлением оказались окрестности села Комар — с целью закрепления на месте, из-за активного привлечения пехоты. Атаки ведутся непрерывно в районе Шевченко — Вольное Поле — Новоселка.

DeepState акцентирует внимание на том, что оборона бывшей тактической группы "Угледар" стремительно декомпонуется: пехотное наступление передвигается от Алексеевки до Зеленого Поля, демонстрируя значительный прорыв.

Также фиксируется активное наступление россиян в окрестностях села Каменское Запорожской области рядом с Каховским водохранилищем.

Аналитики отмечают: командование "Угледара" неоднократно подавало ложные доклады об удержании позиций, хотя на самом деле линии обороны уже были утрачены — следующее обновление карты ситуации DeepState ожидается неутешительным.

В Вооруженных Силах Украины эти данные пока не подтверждены и не опровергнуты.

Запад Донетчины: почему российский прорыв не означает крах обороны

По словам военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева ситуация на юго-западе Донецкой области, рядом с административными границами Днепропетровской области, остается чрезвычайно напряженной и одновременно ярко иллюстрирует, как на линии фронта переплетаются военные реалии и политические ожидания.

"Начиная с заявления бывшего командира тактической группы "Угледар" Наева, который покинул пост на фоне неоднозначной оценки боевых действий, Украина получила ряд заявлений о якобы существенных тактических успехах. В частности, речь шла о возвращении под контроль стратегических объектов, таких как "Днепроэнерго", и улучшении позиций на двух других важных направлениях. Официальные цифры свидетельствовали об уничтожении небольшого количества вражеской техники и живой силы. Однако эта оптимистичная картина не полностью соответствовала реальному положению вещей", — говорит Фокусу эксперт.

Известно, что оккупанты длительное время готовились именно к этому направлению, и их задача — давить на административные границы Днепропетровской области. При этом, по словам эксперта, вероятность масштабирования боевых действий была очевидной. Эта угроза могла служить как элементом политического давления на Украину, так и средством продвижения в сторону Запорожской области, где враг стремится к полной оккупации или хотя бы контролю над водными ресурсами, близко к областному центру. Однако говорить о захвате самого Запорожья пока оснований нет из-за отсутствия у оккупантов достаточных резервов.

Как отмечает эксперт, сейчас активное давление враг оказывает на район села Комар, где ситуация остается напряженной. Противник применяет численное превосходство живой силы, ведет "мясные" штурмы с поддержкой тяжелой бронетехники, а также использует фронтовую армейскую авиацию с беспилотниками. В то же время важно отметить, что враг оказывает давление на направлении от уже захваченного села Запорожье в сторону села Киевское, что может привести к окружению позиций украинских защитников и иметь серьезные последствия.

"На этом фоне Наев заявил о завершении своей каденции как руководителя тактической группы "Угледар" — одного из самых проблемных направлений в Донецкой области. Он объяснил это тем, что невыполнение задач теперь возложат на один из новосозданных корпусов ВСУ. Однако это решение вызывает вопросы, ведь корпусная система, особенно вновь созданные подразделения, часто имеют проблемы с координацией и взаимодействием, что уже неоднократно проявлялось на других участках фронта", — продолжает эксперт.

На Днепропетровщину или Запорожье: куда пойдет враг после Донбасса

Снегирев отмечает, что вероятность масштабного прорыва, а тем более захвата областных центров, пока остается низкой из-за нехватки у врага оперативных резервов.

"Говорить что оборона "посыпалась" — не совсем корректно, хотя враг и достиг определенных тактических успехов. Полгода звучали предупреждения о возможном прорыве к административным границам Днепропетровской области. Даже месяц назад в украинских СМИ появлялись сообщения об успехах врага в этом направлении.

На самом деле оккупанты не дошли до административных границ ни Днепропетровской, ни Запорожской областей. Однако, без учета реальной ситуации на фронте, а также без принятия управленческих решений по усилению позиций украинской армии оперативными резервами, стабилизировать линию фронта в краткосрочной перспективе вряд ли удастся", — говорит эксперт.

Он напоминает, что часто звучат упреки, что враг якобы уже "приближается" к важным позициям, но опыт показывает, что это скорее запугивание. Так же и на Покровском направлении долго говорили, что враг всего в семи километрах, но позиции почти не изменились.

Напомним, Фокус писал со ссылкой на аналитиков DeepState, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление на восточном фронте.

А 25 июня стало известно, что войска РФ захватили села Андреевка и Константинополь Великоновоселковской громады Волновахского района и продолжили продвижение в Донецкой области. Также бои были зафиксированы вблизи административной границы с Днепропетровской областью.