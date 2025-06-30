Не повторити 2022-й: чи загрожує Сумам новий прорив з боку РФ вже у липні

Росіяни вже за 20 кілометрів від Сум і мають трикратну перевагу в живій силі. Проте навіть попри запеклі бої й постійні обстріли, ця ділянка фронту залишається відносно стабільною. Фокус з'ясував, чи здатна РФ на нову хвилю наступу.

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Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що російські війська перебувають за 20 км від Сум, використовуючи чисельну перевагу втричі над українськими силами. Російський наступ на Сумщині збігається з посиленням ракетних і дронових атак на українські міста, попри переговори в Туреччині.

WSJ зазначає, що росіяни атакують, шукаючи слабкі місця, що змушує Україну перекидати елітні підрозділи, як-от загони ГУР, для стабілізації ситуації.

Один з українських командирів розповів виданню, що росіяни втрачають 300–400 осіб щодня, але мають резерви. Його загін із 12 бійців сім годин протистояв чисельнішим росіянам у траншеї. Інший командир описав бій як найжорстокіший, з 5500 пострілами кулеметника. Українці скаржаться на брак укріплень і мін у регіоні.

Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що оборонні лінії на Сумщині вдосконалюються як адаптивна система.

"Укріплення — це не тільки бетон і траншеї, це адаптивна інженерна система, яка враховує тактику противника і завжди служить одній меті: захисту наших воїнів", — заявив виданню міністр.

Атака Сумщини: як близько підійшов ворог для обстрілу

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, незважаючи на те, що росіяни знаходяться у 22 км від Сум, вони навряд чи зможуть застосовувати по місту ствольну артилерію. Для цього вона повинна розміщуватись по самій лінії бойового зіткнення. Наприклад, десь там біля самої Андріївки, яку звільнили українські військові, або повинна бути десь поблизу, наприклад, Юнаківки. Однак як тільки артилерія там буде розташована, вона стане ціллю для FPV-дронів та інших артилерійських систем. За словами експерта, росіяни не будуть так ризикувати заради терористичних обстрілів Сум. Наразі їх ствольна артилерія розміщена у Курській області, щоб до них було важче дотягнутися тим самим FPV-дроном. Однак армія РФ може застосовувати по місту реактивні системи залпового вогню, які завжди могли дотягнутися до Сум.

"Залежно від модифікації ракет, наприклад, того ж самого РСЗВ «Смерч» — його зона ураження становить 70, 90, 120 км", — зазначає Фокусу Коваленко.

Росіяни застрягли на Сумщині: загальна бойова ситуація в регіоні

На думку експерта, російський наступ на Сумщині з метою створення так званої буферної зони наразі захлинувся. Він охарактеризував його, як "в'яле захлинання" через нестачі у Росії достатньої кількості ресурсів. Зокрема російські солдати розкидані по лісосмугах і не може вийти за межі Юнаківки і втратило Андріївку. А в районі Варачиного, російська армія перебуває під стагнацією більше, як місяць. Сили оборони України поступово переходять у формат контратаки.

Також військово-політичний оглядач зазначає, що армія РФ спробує у липні перегрупуватись і зробити другу хвилю наступу.

"Але все це залежатиме від того, який буде розвиток подій саме на Сумщині. Ну і, окрім цього іншого, для перегрупування та концентрації відповідних сил та засобів необхідно ці сили та засоби десь розміщувати. Десь вони повинні базуватися. А я думаю, що наші сили оборони України зараз контролюють цю ділянку і можуть діяти на випередження. Тому концентрація великих сил та засобів на окремо взяті локації для формування тактичного ударного угруповання, такого собі кулака, ну це трохи складна задача для російських військ. І вони будуть обмежені саме цим фактором", — підкреслив Коваленко.

Літний наступ ворога: чи зможуть росіяни зробити швидкий "кидок" на Суми

За словами експерта у російської армії наразі немає можливості провести марш-кидок на Суми. Це складно і через нестачу людських ресурсів, і це можливі логістичні проблеми. Зокрема, вони бояться зіткнутися з ситуацією початку повномасштабного вторгнення, коли були майже знищені усі комунікації забезпечення російських військ паливом та боєприпасами.

"Тому ні, я думаю, що такий варіант зараз не розглядається і неможливий у росіян", — вважає Коваленко.

Крім того, на думку оглядача, росіяни зараз самі не знають, що робити з Сумською областю, яка їм взагалі не потрібна і яка пожирає їх обмежені ресурси.

Проте лишається питання підготовки області до можливого наступу і просування ворога, адже Сумська область не була замінована протипіхотними мінами.

"На той момент Україна була учасницею Оттавської конвенції, тому я з упевненістю можу сказати, що кордон із Росією не був замінований протипіхотними мінами — тими, які нам насправді були потрібні. Але не через недбалість, корупцію чи небажання це зробити, а тому що нам це було заборонено міжнародними зобов’язаннями. Ми були зобов’язані дотримуватися умов цієї конвенції. Лише нещодавно Україна почала процес виходу з неї, і, думаю, протягом найближчих шести місяців ситуація поступово почне змінюватися", — додав експерт.

За даними голови ГО "Українське об'єднання Мрія" і Антикорупційної ради при Міноборони Юрія Гудименка, протягом 2016-2020 років Павлоградський хімзавод знищив 3 млн протипіхотних мін ПФМ-1 і ПФМ-1С з армійських складів.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський заявив, що українські військові зупинили просування російських окупантів у прикордонних районах Сумської області. Лінію бойового зіткнення стабілізовано.

Також Фокус писав про те, що відбувається на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, чому лінія оборони дає тріщини та яке значення мають останні кадрові рішення у ЗСУ.